Главному управлению контрразведки «Смерш» исполнилось 80 лет

19 апреля в Североморске прошел митинг, приуроченный к этой памятной дате. Фото: УФСБ Северного флота

80 лет назад появилось Главное управление контрразведки «Смерш» Народного комиссариата обороны СССР. Решение о создании новой спецслужбы принял лично Иосиф Сталин, он же предложил название, обозначавшее «смерть шпионам», а начальником назначил 35летнего комиссара госбезопасности 2го ранга Виктора Абакумова, возглавлявшего управление особых отделов НКВД СССР.

- «Смерш» - самая эффективная спецслужба Второй мировой войны, не имевшая себе равных по результатам и интенсивности оперативно-розыскной деятельности. За годы войны советские военные контрразведчики обезвредили свыше 30 тысяч шпионов, 3 тысяч диверсантов и 6 тысяч террористов, - сообщили в УФСБ по Северному флоту.

19 апреля в Североморске прошел митинг, приуроченный к этой памятной дате. В нем приняли участие учащиеся Нахимовского военно-морского училища и Североморского кадетского корпуса, сотрудники управления ФСБ России по Северному флоту.

После торжественных мероприятий ребятам рассказали о подвигах бойцов Красной Армии, о которых важно знать будущим защитникам нашей Родины. Также кадетам продемонстрировали документальный фильм об истории создания и работе «Смерша». В музее управления воспитанники учебных заведений ознакомились с юбилейной экспозицией.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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