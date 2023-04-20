В Мурманске открылась выставка к 150-летию Сергея Рахманинова

Увидеть уникальные экспонаты и послушать произведения Рахманинова северяне смогут в Культурно-выставочном центре Русского музея с 3 по 28 мая. Фото: Антон ЗАБИРОВ

К 150-летию со дня рождения великого русского композитора Сергея Рахманинова в Мурманском областном художественном музее открылась выставка «Сергей Рахманинов: «Я – русский композитор».

- У экспозиции есть одна особенность - QR-коды, благодаря которым можно прослушать фондовые записи самых известных произведений Рахманинова как в исполнении автора, так и других выдающихся музыкантов. Необычное дополнение – записи радиопередач не имеющего аналогов в мире мультимедийного проекта «Экспомузыка», который реализован на сайтах радиостанции «Орфей» и Российского национального музея музыки, - сообщили организаторы выставки.

Посетители также смогут увидеть малоизвестные документы и фотографии, многие из которых выставляются впервые, а также генеалогическое древо рода Рахманиновых, ученические работы композитора, авторские рукописи таких знаковых произведений, как опера «Алеко» и Второй концерт для фортепиано с оркестром.

Увидеть уникальные экспонаты и послушать произведения Рахманинова северяне смогут в Культурно-выставочном центре Русского музея с 3 по 28 мая.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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