22 и 23 апреля в Мурманске пройдет «НаМОДнение-2023»

В этом году на площадке фестиваля появится конкурс Fashion-видео и специальная номинация «Модная Арктика». Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманске состоится фестиваль «НаМОДнение-2023». Мероприятие пройдет 22 и 23 апреля в Мурманском областном художественном музее.

«НаМОДнение» - это открытый фестиваль молодых художников-модельеров и дизайнеров одежды. В 2023 году его посвятили 85-летию Мурманской области. Мероприятие будет представлять в регионе благотворительный фонд «Русский силуэт».

В этом году на площадке фестиваля появится конкурс Fashion-видео и специальная номинация «Модная Арктика».

Победителям вручат дипломы и ценные призы, а обладатель Гран-при сможет представить Мурманскую область на международном конкурсе «Русский силуэт». Самые лучшие команды получат возможность пройти стажировку у ведущих российских дизайнеров.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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