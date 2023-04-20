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Звезды20 апреля 2023 14:27

Самый дорогой снятый за 2021 год в Заполярье фильм откроет Московский кинофестиваль

На съемки ленты потратили 38 миллионов рублей
Ольга БОРОДИНА
Картина Бориса Хлебникова «Снегирь» станет фильмом открытия Московского кинофестиваля.

Картина Бориса Хлебникова «Снегирь» станет фильмом открытия Московского кинофестиваля.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Картина Бориса Хлебникова «Снегирь» станет фильмом открытия Московского кинофестиваля. Лента снята по мотивам романа Георгия Владимова «Три минуты молчания», в центре сюжета - команда корабля «Снегирь», попавшего в шторм. В главных ролях: Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Макар Хлебников и другие.

Действие ленты перенесено из 1960-х в наши дни. Главные герои - два новичка, которые попали на борт рыболовного судна и столкнулись с трудностями пребывания в закрытом мужском коллективе. Изменчивое море и шторм не главное испытание, которое ждет команду.

В российский прокат фильм выйдет 8 июня.

Еще один снятый в Заполярье фильм - «Туман» - покажут в рамках «Русских премьер». Картина снималась на берегу Баренцева моря, на старейшей действующей метеостанции мира, которой уже более 130 лет. «Туман» – это картина-загадка, представляющая собой психологический триллер с элементами детектива.

В центре картины режиссера Наталии Гугуевой два сюжетных направления - любовный треугольник из прошлого с двумя пропавшими персонажами, а также пара молодых людей из настоящего. Действие ленты разворачивается на необитаемом острове, где вынуждены работать метеорологи.

Прокат фильма в кинотеатрах ожидается осенью.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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