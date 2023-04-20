Самый дорогой снятый за 2021 год в Заполярье фильм откроет Московский кинофестиваль

Картина Бориса Хлебникова «Снегирь» станет фильмом открытия Московского кинофестиваля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Картина Бориса Хлебникова «Снегирь» станет фильмом открытия Московского кинофестиваля. Лента снята по мотивам романа Георгия Владимова «Три минуты молчания», в центре сюжета - команда корабля «Снегирь», попавшего в шторм. В главных ролях: Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Макар Хлебников и другие.

Действие ленты перенесено из 1960-х в наши дни. Главные герои - два новичка, которые попали на борт рыболовного судна и столкнулись с трудностями пребывания в закрытом мужском коллективе. Изменчивое море и шторм не главное испытание, которое ждет команду.

В российский прокат фильм выйдет 8 июня.

Еще один снятый в Заполярье фильм - «Туман» - покажут в рамках «Русских премьер». Картина снималась на берегу Баренцева моря, на старейшей действующей метеостанции мира, которой уже более 130 лет. «Туман» – это картина-загадка, представляющая собой психологический триллер с элементами детектива.

В центре картины режиссера Наталии Гугуевой два сюжетных направления - любовный треугольник из прошлого с двумя пропавшими персонажами, а также пара молодых людей из настоящего. Действие ленты разворачивается на необитаемом острове, где вынуждены работать метеорологи.

Прокат фильма в кинотеатрах ожидается осенью.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru