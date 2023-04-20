«Северяне отзывчивы к чужой беде». В Мурманской области почти шесть тысяч человек являются донорами крови

В Мурманской области нет дефицита с донорской кровью. Фото: Иван МАКЕЕВ

20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Как рассказали в министерстве здравоохранения Мурманской области, за 2022 год донорами стали 5717 северян (1 055 впервые!), всего в Заполярье провели 16 тысяч донаций и заготовили 11209 литров цельной донорской крови. Более 7 000 пациентов получили трансфузиологическую помощь.

В 2023 году Мурманской областной станции переливания крови исполняется 87 лет. Помимо столицы Кольского Заполярья отделения есть в Апатитско-Кировской центральной городскойи в Мончегорской центральной районной больницах. Сейчас в регионе складывается хорошая ситуация с материалом: ни одна группа крови не находится в «красной зоне» (запасы критичны).

- Жители Мурманской области - отзывчивые и небезучастные к чужой беде, и многие желают сдать компоненты, особенно много желающих в преддверии праздника - Национального дня донора. Наша станция переливания крови работает на удовлетворение потребности лечебных учреждений и ежедневно проводит мониторинг наличия эритроцит-содержащих компонентов с учетом группы крови и резус-фактора. На данный момент наполненность банка крови хорошая, - сообщил «КП»-Мурманск» заместитель главного врача по организационно-методической работе Мурманской областной станции переливания крови Алексей Мухин.

- Для здорового человека абсолютно безопасно сдать 450 миллилитров крови – это всего 10% от общего объема крови в организме человека. Но эта кровь может спасти чью-то жизнь, вот почему быть донором почетно, - рассказала заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова.

При этом сдавать кровь еще и полезно.

- Это, прежде всего, профилактика болезней системы кровообращения, так как снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Укрепляется иммунитет, так как происходит активное обновление крови. Процесс обновления начинается уже через несколько часов после того, как человек сдал кровь. Не позднее 4-6 недель полностью восстанавливается состав утраченной крови. Замечено, что дарители крови выглядят моложе своих сверстников и живут дольше, - поясняет Маргарита Петухова.

Донорами крови могут статья все совершеннолетние, чья масса тела выше 50 килограммов. Кроме веса есть ограничения по некоторым болезням, принимаемым препаратам и времени процедур по пирсингу и татуировкам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru