Сметающие все на своем пути. Топ самых страшных лавин в Хибинах, унесших жизни людей

Лавина ударилась об отбойник, и снежная пыль накрыла жилые дома. Фото: Александра ЛЕБЕДЕВА

- Принудительный спуск лавин! Нахождение в опасной зоне запрещено! -спасатели регулярно предупреждают жителей Мурманской области, когда возникает лавинная опасность в Хибинах.

Но далеко не всегда массивные снежные массы спускаются по команде. Эта стихия не раз творила хаос, унося с собой жизни туристов и северян. Рассказываем о самых мощных и страшных лавинах, которые случались в Заполярье.

Лавина накрывает железную дорогу. Фото: snowavalanche.ru

239 человек под снежными завалами

Массовую гибель людей и разрушения принесли лавины, дважды сошедшие с горы Юкспорр 5 декабря 1935 года. В то время изучением этого зимнего явления практически не занимались, и это обернулось трагедией.

Первый снежный обвал нацелился на железную дорогу, по которой в этот момент проходил состав с рудой. Лавина сбила с рельсов паровоз, он прошел 150 метров вниз по склону и разрушил одноэтажный деревянный дом в поселке Кукисвумчорр. Под снегом погиб один человек, двое были ранены. Объем лавины оставил 33 тысячи кубических метров.

Уже под утро, в 5.25, бесшумно сошла вторая лавина, сопровождаемая облаком снежной пыли высотой до 30 метров. Она была еще внушительнее - 57 тысяч кубических метров.

Фото: mvc-apatit.ru

- Лавина перемахнула через железную дорогу и до основания разрушила два жилых барака. Третий барак почти уцелел - остался без одной стены. Частично пострадали еще три дома, которые были до половины засыпаны снегом. Местами снег пробил окна и попал внутрь, - пишут сотрудники Музейно-выставочного центра «Апатит».

Под снежными завалами в ту ночь оказались 239 человек, 89 из них погибли. Поселок остался без света и связи, а последствия разгребали жильцы уцелевших бараков весь следующий день. 7 декабря для выяснения обстоятельств катастрофы и оказания помощи прибыла комиссия из Ленинграда.

После этой трагедии в тресте «Апатит» решили создать снежно-метеорологическую службу, которая занималась изучением и предупреждением лавин.

Лавина 5 декабря 1935 года. Фото: o-murmansk.ru

Все пошло не по плану

Еще одна массивная лавина сошла на жилые дома относительно недавно – 18 февраля 2016 года. На этот раз спуск лавины был принудительным и запланированным в микрорайне Кукисвумчорр.

Лавина ударилась об отбойник, и снежная пыль накрыла жилые дома. Буквально несколько секунд, и окна залепило снегом. В некоторых домах выбило стекла.

К сожалению, без жертв не обошлось. Так, под завалами снега в тот роковой день погиб сотрудник центра лавинной безопасности Владимир Корчевский. В правительстве Мурманской области заявили, что причиной схода лавины стал динамический удар с защитной дамбой.

Столовая превратилась в щепки

Еще одна трагическая дата, связанная с лавинами, – 16 февраля 1938 года. Тогда снежный поток сошел с Кукисвумчорра, унеся с собой жизни 21 человека.

- Не доходя 100 метров до дамбы (она находилась на высоте 530 метров), лавина повернула влево на 20 градусов и ударила в откос отвала высотой 13 метров. Основная ее масса была задержана отвалом, но 3 тысячи кубических метров преодолели 60-метровую ширину отвала и устремились вниз по ступенчатому склону из отвальных пород, - так описывал трагедию сотрудник цеха противолавинной защиты комбината «Апатит» и краевед Борис Ржевский.

Фото: Яринская Ирина

Затем лавина без видимых причин отклонилась на 150 метров влево и, промчавшись по уступам карьера, ударила по столовой, где собрались рабочие рудника, думая, что там безопасно. Удар был такой силы, что столовая разлетелась в щепки. Внутри находились 17 человек, не выжил никто.

Тела вырубали топорами из снега, ставшего как бетон, а снежная стихия продолжила сметать все на своем пути, накрыв кузницу, ламповую, бурозаправочную и компрессорную.

Спасательные работы продолжались весь день 16 февраля. В них участвовало более 400 человек. Семьям погибших выплатили единовременные пособия в размере 200 рублей. Братская могила погибших находится на кладбище «16-й километр», на захоронении установлен памятный знак с посвящением: «Вечная память погибшим первостроителям города Кировска».

За жизнь девочки боролись всю ночь

Одна из самых недавних трагедий произошла 22 марта 2021 года, когда под сход снега с горы Маннепахк попала детская туристическая группа из Санкт-Петербурга. Путешествие организовывал турклуб «Скиф».

В тот день на тропу, по которой шли юные путешественники и их сопровождающие, сорвался снежный карниз.

Снежные массы накрыли троих детей – двоих из них достали почти сразу, однако 12-летнюю девочку найти не могли слишком долго. Около 21.00 того же дня ее откопали из-под снежных завалов и стали пытаться реанимировать. Через полчаса поступила информация, что ребенок погиб. Но на этом все не закончилось. Ночью 23 марта из-за проблем с доступностью к месту трагедии сообщили, что девочка жива, а утром снова о том, что она погибла. На этот раз вердикт был окончательным.

Оказалось, что школьница впала в кому, почти два часа провела под снегом и получила сильное переохлаждение, спасатели на месте пытались не дать ее сердцу остановиться. Ей срочно нужна была помощь медиков, но вертолет санавиации со специалистами и реанимационным оборудованием на борту не мог вылететь – в темноте в горах опасно, да и группа была в труднодоступном месте. В 8 утра врачи вылетели, но не успели ничего сделать.

Всю ночь спасатели пытались реанимировать 12-летнюю Диану. Фото: СКР по Мурманской области

Позже выяснилось, что участники тургруппы отклонились от маршрута. В отношении руководителя группы, педагога «Скифа» Сергея Смирнова было возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Его заключили под стражу.

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