Жестоко издевался и пытал. Житель Архангельской области покалечил пенсионерку из-за пропавшего печенья

Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Архангельской области будут судить 50-летнего жителя Холмогорского района, который жестоко издевался над женщиной, якобы укравшей у него продукты из дома.

Мужчина обвиняется по п. «б» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную утрату общей трудоспособности не менее чем на треть, совершенное с особой жестокостью, издевательством и мучениями).

Ужасная картина случилась вечером 9 июля 2022 года, когда мучитель пьяным возвращался в свой частный дом в селе Ломоносово. Он заподозрил, что его печенье без разрешения взяла 64-летняя знакомая, которая была у него дома, и стал ее пытать.

- Чтобы причинить северянке особые мучения и страдания, он требовал признаться в краже, сломал женщине руки и ноги, что оценивается как тяжкий вред здоровью. Во время выяснения отношений он с силой поочередно надавил ей на локтевые суставы и колено, чтобы она призналась. На следующий день мужчина узнал, что пострадавшую с переломами госпитализировали в больницу, а пропавшие продукты он обнаружил у себя дома, - сообщили в СУ Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru