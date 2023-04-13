Sonorus - музыка громче!

Камерный оркестр Sonorus подарил северянам музыку из фильмов о мальчике, который выжил. Фото: Тимофей ТИМОШИН

10 февраля в ДК имени Кирова столицы Заполярья прошел концерт камерного оркестра Sonorus. Он был посвящен композициям из «Гарри Поттера». Участники «Школы журналистики» вместе с корреспондентом «Комсомольской правды»-Мурманск» поговорили с музыкантами, которые исполняют саундтреки из фильмов о «мальчике, который выжил».

- Когда сформировался ваш коллектив и почему именно «Гарри Поттер»?

- Sonorus появился около семи лет назад. Мы играли разную музыку - рок, кантри, классику. Но так как в этом году исполнилось 20 лет с момента выхода первой книги о Гарри Поттере, мы стали играть музыку из фильмов и сейчас ездим по городам. Судя по реакции публики, это злободневно и своевременно, - рассказала Юлия Сабитова, которая играет на скрипке в оркестре.

Камерный оркестр Sonorus подарил северянам музыку из фильмов о мальчике, который выжил. Фото: Тимофей ТИМОШИН

- Какие у вас любимые произведения из данного концерта?

- На самом деле все они хороши и дополняют друг друга. Концерт был бы плох, если бы мы что-то упустили. Но мне очень нравится тема Хэдвига - совы из фильма, которая приносила письма Гарри, она настраивает на волшебный лад.

- Сложно ли гастролировать по большому количеству городов?

- Очень сложно, ужасно устаешь, но хочется в каждый город привезти максимум эмоций и драйв. Когда это четвертый, пятый по счету город, их неоткуда брать, но мы стараемся и каждый раз выкладываемся по полной, - поделилась Василиса Ремезева, играющая на кларнете.

- Это сложно физически, но то, какие эмоции мы получаем от публики, с лихвой возмещает все потраченные силы, - добавила Юлия.

- Понравился ли вам Мурманск? Как вам публика?

- Я восхищена городом. Мне очень понравился Кольский залив. Я была около памятника «Алеша». И эти просторы вдохновляют и заставляют дышать полной грудью. С этими эмоциями я пришла выступать, это очень помогло во время концерта и после многочасового нахождения в поезде, - сказала Юлия.

- Публика очень отзывчивая. Овации до мурашек! Также видно, как люди разогреваются потихоньку, - дополнила Ольга Мусина, играющая на скрипке.

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