Победа обошла стороной. ХК «Арктика» проиграл домашний матч москвичам

На льду столкнулись клубы «Арктика» и московский «Юнисон-Москва». Фото: Тимофей ТИМОШИН

12 марта в Ледовом дворце спорта Мурманска состоялся матч плей-офф в рамках первенства Национальной молодежной хоккейной лиги, который посетили участники «Школы журналистики» при «Комсомольской правде»-Мурманск». На льду столкнулись клубы «Арктика» и московский «Юнисон-Москва».

Соперники не давали друг другу расслабиться. Фото: Тимофей ТИМОШИН

Пока шло напряженное сражение, на трибунах поддерживали местную команду. На матче также присутствовал фан-клуб «Арктики», участники которого били в барабаны и скандировали: «Арктика»! «Арктика», давай вперед!». Самой маленькой фанаткой, искренне болевшей за ребят, была трехлетняя Аня. У московской же команды поддержки в зале не было, но они не теряли мотивацию и боевой дух.

Пока шло напряженное сражение, на трибунах поддерживали местную команду. Фото: Тимофей ТИМОШИН

На льду была «потная» игра: соперники не давали друг другу расслабиться. Происходили стычки между игроками, но судьи не оставляли это просто так и удаляли игроков за нарушения. Пока судьи выполняли свою работу, на трибунах скандировали: «Судью на мыло!». Что поделать, эмоции!

Победу одержала «Юнисон-Москва» со счетом 7:3. «Арктика» потерпела поражение, но фанаты все равно продолжали ее поддерживать и не давали игрокам унывать.

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