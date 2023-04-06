13 дружественных стран от Африки до Азии. Международные эксперты приехали на учения «Безопасная Арктика-2023» в Мурманск

В ликвидации условного ЧП на ледоколе задействовали три вертолета различных ведомств. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Горящий ледокол, утечка радиации, обесточенная железнодорожная станция, - хочется, чтобы все эти ЧП никогда не случились. Но надейся на лучшее, готовься к худшему, - правило, по которому живут экстренные службы. Чтобы отточить работу Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в экстремальных условиях, провели межведомственные учения «Безопасная Арктика-2023».

Мероприятия состоялись на территории девяти субъектов, которые входят в АЗРФ, в них приняли участие порядка тысячи человек. Самые масштабные действия прошли в Мурманске, который называют и форпостом нашей страны в Арктике, и столицей Арктики.

Условный пожар тушили не только водой, но и пеной из установки «Пурга». Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Арктическая зона РФ имеет большое стратегическое значение, ее ресурсный потенциал и логистические перспективы являются залогом развития российской экономики на десятилетия вперед. Мы должны быть готовы оперативно реагировать на любые угрозы и вызовы, которые могут возникнуть в этом регионе, - отметил, открывая учения, министр РФ и по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. – В рамках «Безопасной Арктики» будут отработаны 16 вводных, в основу положены наиболее характерные риски для Арктического региона. По результатам этой работы мы сможем объективно оценить готовность сил к действиям в условиях экстремального климата и труднодоступной местности. И более эффективно выстраиваться дальнейшую работу в интересах обеспечения безопасности Арктики.

Самые зрелищные учения состоялись на территории «Атомфлота» в Мурманске. Здесь, по легенде, загорелся атомный ледокол: во время работ на вертолетной площадке разрушилась емкость временного хранения дизеля, топливо разлилось по палубе и загорелось. «Декорациями» стал ледокол «Советский Союз», выведенный из состава флота в 2010 году.

Спасение людей с борта судна отработали с посадкой на вертолетную площадку и без. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Тушили судно и с земли, где стояли спецмашины, и с воздуха – воду в цистерне принес вертолет, и с воды пожарным судном «Часовой». Также рукава протянулись по палубе лихтеровоза «Севморпуть». Особенно эффектным стал выстрел механической пеной из установки «Пурга». Как рассказывают ее создатели, в отличие от импортных аналогов, дальность струи составляет около 100 метров, а не 20-30, к тому же пена безопаснее, чем у других разработок.

Пока ледокол тушили, с палубы эвакуировали экипаж, а из задымленных помещений надо было спасти пострадавших. Одного из них передали врачам с борта на землю, а еще двух забрали вертолеты МЧС и Северного флота. Первый эффектно кружил над вертолетной площадкой, демонстрируя, что раненного на специальных носилках можно передать в «вертушку» прямо по воздуху, а вот военный борт в считанные секунды сел на палубу, забрал человека и также быстро улетел.

На «Безопасную Арктику» в Мурманск приехали представители 13 стран. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Но пожар был лишь первой частью вводной учений. После того, как огонь победили, выяснилось, что произошла утечка радиации, пострадали два человека, один из которых проводил радиационный контроль и мог получить облучение.

Согласно легенде, радиационное облако накрыло Ленинский округ Мурманска. Совместно с администрацией города отрабатывалась эвакуация детей из центра дополнительного образования «Лапландия», использование средств защиты.

Согласно легенде, после пожара случилась утечка радиации. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- «Безопасная Арктика» прошла с участием международных наблюдателей – на учения приехали 39 человек из 13 стран: Ирана, Лаоса, Нигерии, Республики Беларусь, Ганы, Кыргыстана, Монголии, Казахстана, Эсватини, Мозамбика, Боснии и Герцеговины, Сербии, Саудовской Аравии, - рассказала начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дины Рыгина.

- Увиденное сегодня мне понравилось, все ребята – молодцы, наблюдатели увидели, что все они подготовлены. Впечатлила работа авиации, все было тонко и выверено, - прокомментировал итог практики в Мурманске глава МЧС.

За учениями в Мурманске лично наблюдал министр МЧС Александр Куренков. Фото: Антон ЗАБИРОВ

7 апреля учения примет Салехард. Там состоится демонстрация десантирования спасателей-парашютистов и грузов на не подготовленную поверхность. Также различные мероприятия пройдут во всех регионах АЗРФ. Причем это не только практика, но и теория: участники во время круглых столов и конференций будут обсуждать, как можно усовершенствовать защиту Арктики. Также учения стали площадкой для демонстрации различной современной техники. Ее могут взять на вооружения не только российские регионы, но и другие страны, представителям которых все подробно показали. Например, одна из таких разработок – робот для радиационной разведки «Тайфун». Благодаря уникальной постройке шасси он может передвигаться почти по любым поверхностям и при любых погодных условиях, работать под водой, и не только исследовать, но и разбирать завалы там, где человеку будет опасно работать.

- Мы приняли решение, что «Безопасная Арктика» будет проводиться раз в два года, при этом учения будут усложняться. Мы для себя простых задач не ставим, - рассказал Александр Куренков.

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