В Мурманской области впервые прошел показ инклюзивного спектакля с сурдопереводчиком

Спектакль шел в сопровождении сурдопереводчика. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

4 апреля в Мурманском областном театре кукол была суета. Тут и там сновали непоседливые ребятишки, с искренним любопытством рассматривая пожарную технику и примеряя забавные костюмы. В преддверии учений МЧС «Безопасная Арктика-2023» в храме плюшевой Мельпомены для глухих и слабослышащих ребят из Мурманска состоялся благотворительный показ спектакля «Кошкин дом». Такое мероприятие проводится в заполярном регионе впервые.

- В прошлом году МЧС России запустило масштабную федеральную акцию под названием «Безопасность, доступная каждому». Она рассчитана на узкие слои населения, и на первом этапе мы уделяем внимание глухим и слабослышащим гражданам. В рамках этой программы и учений «Безопасная Арктика-2023» мы проводим первый в Мурманской области инклюзивный спектакль с сурдопереводчиком, - рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Дина Рыгина.

Ребята смогли узнать о том, как обезопасить себя в сети. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Сурдопереводчик помогает детям понять, о чем спектакль и что происходит на сцене. К слову, на постановку были приглашены не только малыши с особенностями развития (их было 40 человек), но и ребята из детдомов, домов ребенка и другие дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

А перед спектаклем в театре развернулась выставка пожарно-спасательного оборудования, где ребята могли посмотреть и пощупать современную технику, которая помогает огнеборцам в работе: тут и тепловизор, и беспилотник, и дыхательные аппараты, и огнетушители…

- У нас представлены новейшие образцы оборудования, которые используем при тушении пожаров, в своей повседневной деятельности. Дети подходят, интересуются, как что работает. Даем подержать в руках приборы - им это в диковинку, - говорит представитель службы пожаротушения Мурманска.

Театр кукол будет продолжать доброе дело в дальнейшем. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Рядом работает стенд Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, при поддержке которого был показан спектакль. Как отметила руководитель поисково-спасательного отряда «МурманСпас» Ольга Кононенко, о безопасных навыках в быту, на улице, в школе необходимо не только лекции читать, но и наглядно показывать, как обезопасить себя.

- Ребята интересуются, вопросы задают. Буклеты у нас очень яркие, понятные для них, - говорит специалист.

Родителям и педагогам также рассказали, как обезопасить ребенка в сети.

Детей очень заинтересовала выставка пожарно-спасательного оборудования. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Сейчас участились случаи мошенничества в интернете и втягивания подростков в наркобизнес. Конечно, родители не могут проконтролировать каждый шаг своего чада, но если у ребенка вдруг появились лишние деньги, стоит насторожиться, - отметила старший специалист управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Мурманской области Юлия Гнучина.

Получив важную информацию о безопасности, ребята отправились смотреть «Кошкин дом». К слову, когда театру поступило предложение поставить этот спектакль, директор учреждения тут же откликнулся.

- Я считаю, что это очень доброе и важное дело, будем продолжать эту работу и в дальнейшем, - отметил руководитель областного кукольного театра Евгений Суханов.

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