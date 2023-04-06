Не запрещайте детям Интернет. Психологи о том, почему отобрать у ребенка телефон - плохая идея

- Сама в телефоне сидит, а меня ругает! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ложное чувство безопасности – ему подвержены родители, которые думают, что ребенок всего лишь смотрит мультики в интернете или играет в телефоне, когда взрослые заняты. Почему кажется, что в этом нет вреда? «Да он же всего часа два в день», «Мы установили родительский контроль», «Он посещает детские сайты», - говорят мамы и папы. Но специалисты призывают не расслабляться: угроз в сети больше, чем мы можем представить.

Зависимость от виртуального мира есть и у детей, и у взрослых. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Не детский контент

Аналитическая компания MINDSMITH при поддержке Альянса по защите детей в цифровой среде провела серьезное исследование о киберрисках в онлайн-среде для несовершеннолетних. И оказалось, что таких рисков можно выделить… 23! И это не только взрослый контент или «эти ваши глупые блогеры».

Так, эксперты отдельным блоком выделяют криминализацию подростков, куда входят: вовлечение в криминальные сообщества; продажа им через сеть запрещенных товаров и услуг; радикализация и экстремизм, траффикинг (торговля и эксплуатация людей).

Также есть маркетинговое давление и рискованные денежные отношения, когда подростки становятся жертвами рекламы и других методов навязывания, им пытаются продать опасные для жизни и здоровья товары, используют на них продвинутые методики маркетинга или темные паттерны (например, скрытые подписки в играх), онлайн-мошенничество.

В сети может быть и личностная атака, и деструктивные действия против ребенка. Описать это можно словами, не все из которых понятны взрослым: кибербуллинг (травля в сети, например, агрессивные комментарии в сообществе в отношении конкретного человека, злые и бестактные личные сообщения), сталкинг (преследование в интернете и навязчивое внимание к конкретной персоне), груминг (когда взрослые входят в доверие к ребенку, иногда под видом других детей, и манипулируют им), сексуальные домогательства.

Киберрисков гораздо больше, чем многие из нас могут себе представить. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оставьте фото детей в телефоне

Часто родители, особенно мамы, выкладывают фото и видео детей на своих личных страницах, не думая о том, как отреагируют уже подросшие дети, например, на то, что их одноклассники нашли видео, где ребенок сидит голый на горшке или весь перемазался тортом. Также порой взрослые с умилением смотрят на детей-блогеров. Но на самом деле все это может стать серьезной проблемой. Эксперты выделяют цифровую эксплуатацию ребенка для создания цифрового контента в отдельный вид киберугрозы. Существует доксинг (публикация личных сведений о человеке без его согласия), создание и распространение материалов с детской порнографией, кража, сбор и эксплуатация персональных данных, шерентинг (чрезмерное размещение родителями информации о детях). Также в отдельный блок угроз относят информационное давление на подростков – это контент со сценами насилия, порнография, дезинформация, опасные тренды и челленджи, аддикция (зависимость от конкретных действий), формирование зависимости от интернет-среды, алгоритмы удержания внимания, игровая зависимость и избыточное использование Интернета.

Детям надо объяснить, что и в жизни, и в сети можно столкнуться с опасными взрослыми. Фото: Мария ЛЕНЦ

А дальше что?

Но мало знать о проблемах и угрозах - надо понимать, что с этим делать. Можно отобрать у сына или дочки телефон и планшет, но это мало что изменит. Наоборот, подросток будет злиться на родителей, пытаться их обмануть, чувствовать, что он хуже сверстников. Родительский контроль тоже не очень помогает, а порой даже вредит, увеличивая соблазн заглянуть туда, куда нельзя. Как объяснить ребенку, почему Всемирная паутина опасна, не всем блогерам надо подражать и многое другое, рассказали практикующие психологи.

- Сейчас знакомство с гаджетами происходит с самого раннего возраста. По мере взросления потребление ребенком информации из сети возрастает. Глобальная сеть выступает пространством для социализации, образования, участия в общественной жизни. Но помимо положительного влияния она также несет угрозы, поэтому крайне важно информировать и просвещать детей относительно правил безопасного поведения в интернете, формировать доверительные отношения между ребенком и родителем, - советует психолог ОЦ «Ежедневная психология» Лидия Лапатина. - Рассказать про мошенничество в интернете и другие опасности можно через диалог. Задавайте вопросы и обсуждайте их. Например: «Знаешь ли ты, каким словом называют людей, которые нарушают закон?», «Как ты думаешь, можно ли в интернете совершать преступления?», «Людей, которые совершают преступления в сети интернет, называют киберпреступниками. Этим словом называют таких людей, которые создают вирусы - специальные вредные программы, чтобы проникнуть с их помощью в твой компьютер/телефон и узнать информацию о нашей семье, даже пароли от банковских карт, представляешь? Поэтому важно, прежде чем что-то скачивать, спросить разрешения у родителей. Ведь ты же не хочешь, чтобы твой гаджет «заболел» такими вирусами?».

Важно предупредить ребенка, что как в реальной жизни, так и в виртуальной взрослые могут быть опасны. Нельзя слишком много рассказывать о себе незнакомцам, посылать им любые фото, телефоны, контакты и тем более – соглашаться на встречи, ведь вместо сверстника, с которым ты общался, может прийти мужчина. Главная задача родителей – сделать так, чтобы ребенок доверял им, не боялся и не стеснялся сказать, что ему нужна помощь, или просто о том, что происходит в его жизни.

- Надо не просто рассказывать, что в сети может быть опасно, - важно научить, как вести себя в сложной ситуации. Например: « Еще в интернете можно встретить кибербуллинг. Это когда ребята обзывают и унижают другого человека. Также они могут присылать неприличные картинки. Ни в коем случае нельзя отвечать на такие сообщения. Поэтому: если тебе встречаются такие люди в игре или в чате, которые пишут грубые вещи, необходимо выйти и вернуться попозже. Отвечать им категорически нельзя. Если ты встретился с оскорблениями, обязательно сообщи об этом родителям или своему учителю», - продолжает Лидия Лапатина. - Если вы заметили, что у ребенка плохое настроение, он много времени проводит в интернете, возможно, что он испытывает трудности и нуждается в вашей поддержке. Поговорите с ним, постарайтесь дать ребенку ощущение надежности и принятия. Ни в коем случае не обвиняйте его. Залог успешного преодоления проблемы - доверительное отношение в системе «ребенок – родитель».

Важно показать ребенку, что реальный мир не менее интересен, чем виртуальный. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Переходный возраст или Интернет виноват?

Как понять, что у ребенка есть зависимость от виртуального общения или гаджетов? Стоит ли бить тревогу, если он проводит в сети, например, 1-2 часа в день? Психолог Инна Воронова составила список тревожных сигналов в поведении подростка, которые укажут, что проблема есть.

Так, он очень радуется каждому выходу в онлайн, предпочитает прогулкам и другим занятиям нахождение перед монитором, редко встречается с друзьями, и количество общения со временем постепенно уменьшается, в течение дня следит за обновлениями на сайтах и добавлением комментариев, проверяет почту и другие ресурсы, бесконечно обсуждает сетевые темы и возможности даже с несведущими людьми, теряет контроль времени находясь в сети.

Также стоит обратить внимание, если ребенок жалуется на головную боль, усталость глаз, ломоту в суставах, стал плохо спать, потерял аппетит, не следит за внешним видом, раздражается по любому поводу, проявляет агрессию, все чаще чувствует недовольство родственников своим поведением.

Конечно, любой из этих сигналов может говорить и о других проблемах, не обязательно о зависимости от сети и гаджетов, но если они есть, то стоит присмотреться к своему ребенку и помочь ему.

- Нужно обратиться к психотерапевту: опытный специалист проведет диагностику, чтобы выявить вид проблемы, ее причину, и подберет метод для устранения зависимости. Займитесь забытым хобби или придумайте новое. Отключите уведомления об обновлениях, но включите в жизнь физические нагрузки. Не принимайте пищу за компьютером. Составьте распорядок дня и старайтесь его соблюдать, - советует Инна Воронова.

А еще покажите ребенку своим примером, что интересная жизнь может быть и вне сети.

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