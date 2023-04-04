«Замело, как будто не работали». Дорога на Териберку закрыта уже неделю, что происходит в селе

Март в Мурманске стал самым снежным за всю историю метеонаблюдений в городе, а также самым холодным месяцем зимы 2022/2023. Фото: vk.com/dorozhniki_teriberki_51

Март в Мурманске стал самым снежным за всю историю метеонаблюдений в городе, а также самым холодным месяцем зимы 2022/2023. Каждую неделю то ударяли крепкие морозы, то разгуливалась метель. Из-за сильных снегопадов перекрывали дороги. И если по некоторым проезд уже разрешен, то направление на Териберку «заблокировано» уже семь дней.

Напомним: дорогу в популярное у туристов село закрыли с 16.00 29 марта. Но до этого некоторые водители постарались уехать из Териберки в Мурманск, правда, попытка оказалась неудачной. Почти четыре десятка машин – как туристов, так и местных жителей – застряли среди снежной пустыни, когда авто заносило снегом почти до крыши.

Вызволять людей было сложно: спецтехника с трудом пробивалась из-за заторов и мешавших легковушек, погода ухудшалась. Для попавших в беду людей открыли пункт обогрева, привезли еду и топливо. Детей и женщин стали вывозить на снегоходах до Кольской ВЭС, а потом в Мурманск.

Сейчас снегопады чуть отступили, но ветер остается сильным, что приводит к постоянным переметам на дорогах в Териберку и Туманный. Хоть на этих участках и работает спецтехника, дорога все равно оказывается во власти снега.

Сейчас снегопады чуть отступили, но ветер остается сильным, что приводит к постоянным переметам на дорогах в Териберку и Туманный. Фото: vk.com/dorozhniki_teriberki_51

- Шнекоротор прошел с 81 до 90 километры на Туманный. Двигался назад, и снова замело, как будто не работал, - рассказали в ООО «Север Строй», которое занимается содержанием участка.

Сейчас попасть в Териберку и Туманный можно только в составе организованной колонны, но ходят они не каждый день, а когда позволит состояние дороги, на которой сугробы выше человеческого роста. Вместе с транспортом в населенные пункты передают еду, лекарства, вывозят тех, кому нужна помощь, например, больных. Впрочем, в той же Териберке привыкли, что каждую зиму местные жители по несколько раз остаются в изоляции от большого мира. Так, в 2022 году дороги на Териберку и Туманный были закрыты по две недели.

Напомним: Ксения Собчака раскритиковала тех, кто пытается проехать в Териберку несмотря на непогоду.

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