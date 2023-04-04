Неудачный обгон - пять человек в больнице. В Мурманской области произошла серьезная авария

Три машины столкнулись на дороге Заполярный-Сальмиярви. Фото: УГИБДД по Мурманской области

Утром 3 апреля в Мурманской области произошло ДТП с участием трех машин по вине водителя, который неудачно пошел на обгон. Информация об аварии поступила в Госавтоинспекцию в 9.15.

- В районе 11-го километра автодороги Заполярный-Сальмиярви водитель Volkswagen двигался со стороны Никеля в сторону Заполярного, не убедился в безопасности обгона Chevrolet Niva и выехал на полосу встречного движения, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

После аварии проверку начали в прокуратуре. Фото: УГИБДД по Мурманской области

Там Volkswagen столкнулся с Nissan, который ехал навстречу, от удара Nissan закрутило, водитель не смог удержать управление и врезался в Chevrolet Niva.

В аварии пострадали пять человек, которых госпитализировали в больницу. После ДТП проверку начала прокуратура Мурманской области.

Напомним: в Мончегорске на нерегулируемом пешеходом водитель не пропустил 11-летнюю девочку, которая шла в школу. Ребенка госпитализировали.

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