Ремонтировать суда негде, двигателей нет. Какие проблемы настигли рыбный промысел в Мурманской области за год санкций

Рыбаки столкнулись с проблемами из-за санкций, но пока их влияние нельзя назвать критичным. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманске состоялось собрание Союза рыбопромышленников Севера (СРПС), на котором подвели итоги ушедшего 2022 года. В частности, рассказали о событиях и изменениях, с которыми столкнулась рыбная отрасль Северного бассейна, о перспективах на 2023 год и о проблемах, последовавших после введения западных санкций.

Детали остались за границей

Непростой 2022-й выдался не столь богатым на улов, как раньше. Так, общий вылов рыбы компаниями СРПС в Северном бассейне составил 244 тысячи тонн, из них 175 тысяч тонн было поймано в Баренцевом море и 69 тысяч – за его пределами (в Норвежском море, Северной Атлантике и др.). Вылов был меньше, в том числе потому, что большие держатели квот – компании «Норебо» и «ФЭСТ» - вышли из Союза рыбопромышленников.

Больше всего рыбаки «выудили» трески – на нее пришлось 34% всего вылова Северного бассейна, также было много пикши. Мурманские суда ловят везде – от берегов Новой Земли до берегов Канады. Всего в Союзе сейчас состоит 56 компаний, и только четыре из них не рыбодобывающие.

Обсуждение текущей ситуации началось с программы инвестиционных квот. Как сообщил генеральный директор НО «Союз рыбопромышленников Севера» Константин Древетняк, второй этап инвестквот по рыбе пока не ударил по рыбопромышленникам и есть надежда, что ударит он не в этом году, а в следующем, так как с Северным бассейном собираются повременить. К тому же еще не завершен первый этап.

- Планируется, что наша компания построит девять судов, включая четыре тральщика и два краболова. На сегодняшний день построены три тральщика – «Норвежское море», «Баренцево море» и «Белое море», которые должны выйти на промысел этим летом, - говорит сопредседатель правления СРПС Владимир Журавлев.

А по краболовам ситуация плачевная. До санкций успели завезти лишь некоторое оборудование, а чем насыщать остальные судна - неизвестно. В первую очередь это касается двигателей.

- Сейчас мы, в отсутствии альтернативы, рассматриваем поставщиков из Китая. А они тут же подняли стоимость своих двигателей в два раза по сравнению с европейскими. Современный двигатель одной из известнейших западных компаний стоит на 30% дешевле, чем скопированный аналог предыдущей серии, сделанный в Китае. Если мы хотим развивать свое судостроение, то первое, с чего мы должны начать – спроектировать и изготовить главный двигатель в России. Нам, рыбакам, нужно, чтобы он «ел» мало солярки, имел большой ресурс, минимальные и удобные регламентные работы. Мы с удовольствием бы приобрели двигатель российской разработки, но, к сожалению, таких пока нет, - объясняет Владимир Журавлев.

Специалисты убеждены, что около 20 «пароходов» из тех 110 судов, которые продекларированы в первый этап инвестквот, стоят под вопросом – стройку прекратили. А все остальные стоят на распутье, в том числе и Союз рыбопромышленников – чем насыщать суда? Запчасти были импортные.

Проблема не в старости, а в доках

При этом, возможно, российской квоты не хватит, если будут строиться в таком количестве высокопроизводительные суда. И количество рабочих мест не увеличится - любое современнейшее судно заменит 3-4 существующих сейчас. По словам руководителей Союза, флот у нас не старый, есть суда самых разных годов постройки – от 1988-го (траулер «Марк Любовский») до 2023 года (траулер «Белое море»), да и вообще года не являются для судна приговором.

- Возраст судов совершенно не мешает их эксплуатации и напрямую не связан с возможностью промысла, мореходными качествами и так далее. Если судовладелец может эксплуатировать «возрастное» судно и ему не мешает то, что затраты растут, а производительность меньше, то почему нет? Решение обновить весь флот сейчас приведет к тому, что через 20 лет мы будем снова использовать старые суда. Нет предельного возраста эксплуатации судна, это пустые слова, - говорит сопредседатель правления НО «Союз рыбопромышленников Севера» Ирина Мокерова. – Да, раньше существовало правило о списании судов определенного возраста. Это было связано с плановой экономикой и тем, что судостроительные заводы уже готовили серию новых судов, которые встанут на место прежних. Списывались даже те суда, с которыми все было хорошо. Сейчас смысла в этом нет.

Обсуждение текущей ситуации на заседании Союза рыбопромышленников началось с программы инвестиционных квот. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

При этом о безопасности судна никто не забывает - их модернизируют. Никто не отправит гнилое ржавое судно на промысел. Тем более все знают, что такое суровый Русский Север.

Самой главной проблемой судоремонта остается нехватка доков. Одни – утопленные стоят, другие – по размерам не подходят.

- Нет возможности работать с иностранными поставщиками, специалистами, в то время как суда становятся все более модернизированными. И как обслуживать и ремонтировать? Сегодня пойти на ремонт в иностранные порты мы не можем, нам приходится работать здесь. Хотя бы нужны доки, чтобы суда могли проходить освидетельствование на российской территории. Среднетоннажное судно в Мурманской области продоковать практически невозможно, - отмечает Ирина Мокерова.

Падения и взлеты

Помимо проблем с судоремонтом, заходами в порты, санкциями, на Союз рыбопромышленников наваливаются и другие сложности. Так, медкомиссия сильно усложнилась, из-за чего Союз может потерять рыбаков. Так, теперь обязательное медицинское обследование обходится не в 5 тысяч рублей, а в 20 тысяч, занимая по времени 6 дней.

- 20 тысяч - это чуть ли не уровень МРОТа. Где молодой человек, который хочет трудоустроиться рыбаком, найдет эти деньги? Допустим, заплатит предприятие, а потом юноша по медкомиссии не подойдет, так как она теперь глубокая. Есть серьезное опасение, что отметут такие медобследования и часть поколения старшего возраста. Например, давление у человека подскочило - и все, не взяли на судно. Да, работа рыбака сложная, но для этого не нужно здоровье космонавта, это не те риски, - говорит сопредседатель. – При этом ранее не было случаев, чтобы мы брали непригодных по здоровью людей.

Также осталась проблема с превышением нормы мышьяка в рыбопродукции. До сих пор эту проблему не могут решить чиновники.

- Вопрос до конца не решен, но, безусловно, мы бьемся, - уверяет Ирина Мокерова.

Но и положительные моменты в рыбопромышленной отрасли, конечно, никуда не делись. Так, раньше была зависимость он иностранного капитала, были офшоры. На сегодняшний день такого нет.

- Офшоры и рыбаки – вещи несовместимые. Нет ни одного контракта с офшорной компанией в Северном бассейне, - говорит Владимир Журавлев.

Кроме этого, повышается зарплата моряков, в рыбодобывающей отрасли нет задержек по оплате труда. Матросы получают около 180 тысяч рублей в месяц.

Всю рыбу не съешь

А что насчет рыбы? Эксперты отмечают, что с нею в Мурманской области все хорошо. В супермаркетах даров моря хватает, к тому же везде есть рыбные магазинчики. В регионе действуют два крупнейших завода по переработке рыбы – «Норебо» и «МурманСиФуд» с современными технологиями производства.

Хотя цена от рыбака на ту же треску за последние четыре года не изменилась (как и была - около 200 рублей), все замечают, что цены на рыбу в магазинах кусаются. И когда же она станет по карману простому мурманчанину – вопрос уже риторический.

- Нашей вины нет в том, что цены в магазинах высокие, мы сами рыбу покупаем там. Торговые наценки никак не регламентированы. В цене рыбы, которая на полках в магазинах, только 50% - это доля рыбака - говорят представители Союза.

При этом крабами рыбопромышленники торгуют себе в убыток, как бы странно это ни звучало. По словам Владимира Журавлева, когда закрылся американский рынок, на который приходилось 70-90% потребления этого деликатеса, реализовывать его стали в России. И хоть сейчас меньше рыбы идет на экспорт и больше в страну, все дары моря оставлять для внутреннего рынка – не вариант.

- Некоторые предлагают, мол, давайте теперь всю рыбу в России продавать. Однако россияне не съедят столько рыбы, сколько ее вылавливают, а это порядка 5 миллионов тонн, - говорит сопредседатель правления Союза. - Все равно продавать рыбу за рубеж нам придется. У президента две задачи – накормить страну и увеличить экспорт, так всегда было и будет.

Несмотря на сложности и экономические санкции ЕС, рынок экспорта не переориентировался. Специалисты отмечают, что европейцы (те же поляки) как покупали, так и покупают нашу треску. Вердикт такой - никто от рыбы не откажется.

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