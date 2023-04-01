Не канцелярия, а социальный проект. Мурманчанин изобрел уникальную ручку, которой заинтересовались во многих странах

Изобретение далось мурманчанину непросто.

- Я правильно держу?

- Нет. Вы должны словно повторить жест, как будто берете щепотку соли.

Мы сидим за столом с изобретателем из Мурманска Евгением Пайкачевым, который даже взрослого может заставить чувствовать себя школьником. Северянин изобрел ручку-тренажер Ypen, которая помогает исправить почерк и сделать письмо комфортным, ведь, оказывается, очень многие из нас, как бы смешно это ни звучало, не умеют держать ручку и карандаш.

У старшего поколения, которое еще застало время, когда писали перьями и перьевыми ручками, дела с этим обстоят лучше: из-за особенностей такой конструкции, в том числе необходимости делать паузу, чтобы набрать чернил, получается задать руке правильное положение. А вот у детей сейчас дела обстоят особенно плохо: они все чаще текст набирают на сенсорных экранах планшетов и телефонов.

Евгений Пайкачев сам долгое время неправильно держал ручку. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Сам Евгений тоже долго неправильно держал ручку. Казалось бы, что такого в том, что держишь ручку не так, как принято: как удобно – так и держи… Но проблем много.

- По сути, у нас социальный проект, ведь от такой простой вещи идет много опасного для здоровья. Если держать ручку неправильно, рука устает, потеет, болит, приходится встряхивать кисть, на пальцах появляются мозоли и «впадины». Дети часто стараются во время письма, но так как им неудобно, то они начинают это компенсировать тем, что давят на пишущую руку плечом и уже не держат осанку. Это приводит к искривлению позвоночника и близорукости – ребенок слишком низко наклоняется над столом, пишет «носом». Проблемы проявляются уже к третьему классу, - рассказывает Евгений. – 70% сил тратится на то, чтобы уйти от боли, и в таких условиях знания усваиваются плохо, ведь если что-то болит или мешает, начинаешь об этом думать. Так и выходит, что не создаются условия для развития ребенка, его стопорят самые простые физиологические явления. Что еще опасно: ребенок начинает не любить писать, а родители, видя его неуспехи, давят на него психологически. Благодаря моей ручке возникает ощущение, что письмо становится легче.

Справа - как неправильно держать ручку, слева - верное положение. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Всю важность этого процесса мурманчанин, сам по образованию художник, осознал, когда открыл «Квартирник», где дети, в том числе и его 9-летний старший сын, могли обучаться рисованию на графических планшетах. И выяснилось, что ученики никак не могут научиться самому главному – держать стилус. Евгений с улыбкой вспоминает свои попытки хоть как-то исправить ситуацию: стилус приматывали к руке скотчем, прикрепляли к линейке, чтобы запястье не искривлялось. Но тщетно.

Решение пришло неожиданно: во время прогулки с сыном Макаром по лесу Евгений увидел ветку в виде рогатки. Почему в тот момент в голове словно сложился пазл и пришла идея будущей ручки-тренажера, объяснить он не может. «Пинал этот сучок, пинал, а потом наитие пришло, видимо. Взял в руку и понял, что очень удобно встало», - говорит изобретатель. От формы рогатки и появилась «Y» в названии.

В мире придуманы тысячи вариаций ручек, в том числе и для формирования красивого почерка, есть даже специальные насадки. Зачем изобретать велосипед?

- Другие ручки и насадки неизбежно сползают вниз. Мало просто правильно обхватить ручку, чтобы пальцы образовали круг, надо, чтобы еще этот предмет удобно лег на руку. Тогда нагрузка уходит с пальцев на ладонь, - рассказывает Евгений Пайкачев.

Сначала он испытал ручку на своих воспитанниках. Сначала держать ее было неудобно, но за месяц дети сформировали новую, правильную привычку. Для ручки придумали форму в виде птички, и это неслучайно: автор хотел, чтобы она ассоциировалась со светом знаний, который может нести птица. К тому же мурманчанин, углубившись в историю, нашел, что в Древней Руси для письма на бересте использовали писало, элементы которого угадываются в его разработке.

Неправильное держание ручки приводит к другим проблемам: искривлению осанки и ухудшению зрения. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Второе испытание изобретение прошло в классе, где учился Макар. Отец и сын сочинили легенду, что это мальчик придумал ручку. Его одноклассники решили его поддержать, а дальше закрутилось: Макар стал участвовать и побеждать с проектом ручки в различных конференциях по инновациям. Пятиклассника даже пригласили на мероприятие в Госдуму.

- После этого я понял, что надо оформлять патент. Мы испытали ручку в классе младшего сына, там за полторы недели все научились правильно писать. После мы приступили к производству. Сначала ручки делали на единственном 3D-принтере – на одну уходило четыре часа, себестоимость получалась очень большая. Сейчас мы вышли на промышленный уровень, одна ручка делается 20 секунд. Но форму для этого создавали почти полтора года, процесс был очень сложный. Для каждого бизнеса строится своя модель, если ты воплотил один проект, это не значит, что ты легко сможешь сделать другой, - поясняет Евгений.

В начале работы над запуском ручки в продажу он получил инновационный ваучер на 250 тысяч рублей от Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора, который, как говорил изобретатель, очень помог сделать первые шаги: оформить патент, купить станки и 3D-принтеры.

- Только благодаря этому мы вышли на экспорт: стали работать через Ozon и Wildberries, последняя площадка сразу вывела нас в другие страны: Казахстан, Республику Беларусь, Германию, - вспоминает мурманчанин. - Потом оказалось, что нас заказывают даже в США, хотя сама пересылка выходит значительно дороже, чем стоимость товара. Недавно мы оформили первую поставку через Amazon, переговоры с этой площадкой шли полгода. К счастью, санкции пока почти не сказались на работе: все нужные для производства товары можно найти в России или в Китае. Подчеркну, что мы не относим себя к канцелярским изделиям. Одна ручка стоит порядка 800 рублей, и это инструмент для формирования мелкой моторики, навыков. Ни одна другая ручка так мышцы не натренирует. Аристотель как-то сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Мы придумали такую точку, которая поможет ребенку найти другой подход к учебе.

К слову, научиться правильно писать могут и взрослые – это тот случай, когда привычку можно победить.

В планах у Евгения наладить выпуск специальных парт и стульев, которые помогут ребенку сохранить осанку. А пока ручка-птичка запатентована уже в 16 странах мира.

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