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Общество16 апреля 2023 6:05

«Мы тут одни, никто не поможет, надо рожать»! Молодой фельдшер скорой помощи Мурманска принял роды на дому

После появления малыша на свет мама разыскала медика, чтобы поблагодарить за оказанную помощь
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Молодой человек работает в «скорой» всего год. Фото: Илья Соболев

Молодой человек работает в «скорой» всего год. Фото: Илья Соболев

9 марта выдался для 22-летнего фельдшера Мурманской областной станции скорой помощи Ильи Соболева максимально напряженным и волнительным. Знал ли он, что всего спустя год работы по профессии ему придется почувствовать себя в роли акушера?

В тот день медику поступил вызов о ложных родовых схватках - у пациентки Анастасии была 36-я неделя беременности, ее нужно было доставить на госпитализацию. Как оказалось в последствии, схватки были совсем не ложные и оставался лишь один вариант.

- Приехали в течение 10 минут со спецсигналами - включили их потому, что я вдруг почуял неладное. Когда добрались, то поняли, что мы никуда не успеем - нужно было принимать роды на дому. До этого я максимум участвовал в практике, но там все было под контролем, я, грубо говоря, просто наблюдал. Первые несколько секунд было страшно, но потом включился в процесс, стали работать - куда деваться-то. Мы тут одни, никто не поможет, надо рожать, - рассказывает медик «КП»-Мурманск». - Осознание происходящего пришло уже после вызова, когда со всем разобрались. Тогда только тряхнуло меня.

Роды прошли стремительно - по словам фельдшера, управились всего за 15 минут. Муж северянки тоже был рядом, волновался, но в обморок не падал. Когда малыш почти появился на свет, на подмогу подоспели специализированные бригады. Все вместе провели необходимые мероприятия и можно было выдохнуть. Главный итог - у Анастасии родился здоровый мальчик.

Вскоре после выписки из перинатального центра новоиспеченная мама захотела поблагодарить молодого человека за оказанную помощь и стала искать его через местные паблики, после чего этот случай получил широкую огласку.

- Неожиданно, конечно, было. Я уже и забыл про это все, а тут началось, - улыбается Илья. Конечно, очень приятно, но совершенно непривычно, что в итоге об этом стали все вокруг говорить. Да и к благодарностям на нашей работе не особо привыкли, к сожалению. Я ведь не герой какой-то, это просто моя работа, да и приехать мог любой другой коллега. Просто так вышло, что мне этот вызов попался.

Молодой человек работает в «скорой» всего год, а его товарищи шутят, мол, боевое крещение после случившегося пройдено. В следующий раз уже будет готов ко всему!

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