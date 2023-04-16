«Мы тут одни, никто не поможет, надо рожать»! Молодой фельдшер скорой помощи Мурманска принял роды на дому

Молодой человек работает в «скорой» всего год. Фото: Илья Соболев

9 марта выдался для 22-летнего фельдшера Мурманской областной станции скорой помощи Ильи Соболева максимально напряженным и волнительным. Знал ли он, что всего спустя год работы по профессии ему придется почувствовать себя в роли акушера?

В тот день медику поступил вызов о ложных родовых схватках - у пациентки Анастасии была 36-я неделя беременности, ее нужно было доставить на госпитализацию. Как оказалось в последствии, схватки были совсем не ложные и оставался лишь один вариант.

- Приехали в течение 10 минут со спецсигналами - включили их потому, что я вдруг почуял неладное. Когда добрались, то поняли, что мы никуда не успеем - нужно было принимать роды на дому. До этого я максимум участвовал в практике, но там все было под контролем, я, грубо говоря, просто наблюдал. Первые несколько секунд было страшно, но потом включился в процесс, стали работать - куда деваться-то. Мы тут одни, никто не поможет, надо рожать, - рассказывает медик «КП»-Мурманск». - Осознание происходящего пришло уже после вызова, когда со всем разобрались. Тогда только тряхнуло меня.

Роды прошли стремительно - по словам фельдшера, управились всего за 15 минут. Муж северянки тоже был рядом, волновался, но в обморок не падал. Когда малыш почти появился на свет, на подмогу подоспели специализированные бригады. Все вместе провели необходимые мероприятия и можно было выдохнуть. Главный итог - у Анастасии родился здоровый мальчик.

Вскоре после выписки из перинатального центра новоиспеченная мама захотела поблагодарить молодого человека за оказанную помощь и стала искать его через местные паблики, после чего этот случай получил широкую огласку.

- Неожиданно, конечно, было. Я уже и забыл про это все, а тут началось, - улыбается Илья. Конечно, очень приятно, но совершенно непривычно, что в итоге об этом стали все вокруг говорить. Да и к благодарностям на нашей работе не особо привыкли, к сожалению. Я ведь не герой какой-то, это просто моя работа, да и приехать мог любой другой коллега. Просто так вышло, что мне этот вызов попался.

Молодой человек работает в «скорой» всего год, а его товарищи шутят, мол, боевое крещение после случившегося пройдено. В следующий раз уже будет готов ко всему!

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