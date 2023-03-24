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Общество24 марта 2023 6:01

Федор Конюхов о трансконтинентальном перелете: «Надо установить два мировых рекорда. Волнуюсь! Но в России сам бог велел это сделать»

Стартовал нацеленный на два мировых рекорда трансконтинентальный перелет Федора Конюхова
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Федор Конюхов намерен установить еще два мировых рекорда.

Федор Конюхов намерен установить еще два мировых рекорда.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Федор Конюхов снимает объемную меховую шапку, а под ней - его фирменная фуражка, которую можно увидеть на большинстве фотографий в сети. Известный путешественник одет так, словно собрался на Северный полюс, что близко к правде: при -24 начинается в Кировске Мурманской области его трансконтинентальный перелет на воздушном шаре, который должен подняться на высоту в пять тысяч метров (для сравнения, самолеты летают при 10 тысячах метров), и там, на этой высоте, будет тоже около -30. Одеваться стоит так, словно едешь в Арктику!

Специального для этого путешествия был построен самый большой воздушный шар в истории отечественного воздухоплавания: объем - 12 тысяч кубометров, высота вместе с корзиной – 36 метров, вес на старте – почти 6 тонн! Сооружение размером с «хрущевку», все детали – российские. Пока эту махину накачивают теплым воздухом от газовых горелок - процесс занял почти два часа вместе с установкой баллонов, над аэростатом играет мощное северное сияние, а над Хибинами видны яркие точки - запуски с аэродрома Плесецк в Архангельской обещали. Вот так в XXI веке есть место разным технологиям. Хотя воздушные шары сейчас совсем не похожи на те, что описывал Жюль Верн: никаких мешков с песком и водорода.

Специально для этого путешествия был построен самый большой в истории отечественного воздухоплавания воздушный шар.

Специально для этого путешествия был построен самый большой в истории отечественного воздухоплавания воздушный шар.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Компанию в перелете Федору Конюхову составит президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло. Иван говорит, что в таких полетах всегда проще вдвоем, чем в одиночку.

— О чем говорить будете там, наверху? - спрашивают у путешественников провожающие.

— А о чем в небе говорить? Конечно, о смысле жизни.

— И в чем он?

— Прилетим - расскажем.

Подготовка к трансатлантическому перелету началась еще в 2017 году. Путешественники планируют установить два мировых рекорда: по длительности и дальности полета без посадки. Первый – по дальности беспрерывного перелета на воздушном шаре, - сейчас принадлежит японскому пилоту Мичио Канда: в 1997 году он преодолел по воздуху 2360 километров. Тогда как россияне поставили перед собой цель в 2500 километров. Как говорит Конюхов, это достижение в России даже не пытались побить:

- Тут сам бог велел! У нас же страна большая! Вот Канда в своей стране не смог далеко улететь, поэтому поехал в Австралию. А у нас такие просторы!

Второй рекорд – по продолжительности полета. Здесь участники экспедиции бросают вызов уже самим себе: вместо 55 часов, которые они пролетели шесть лет назад, путешественники хотят пробыть в воздухе 60 и более. Сделать это будет непросто.

- Это настоящий спорт. Волнуюсь, конечно. Я установил больше 20 мировых рекордов, но все равно каждый раз переживаю Шар – сооружение серьезное, приборы как на самолете, им сложно управлять. Любая ошибка – и загорится, или упадет, или взорвется, - говорит Федор Конюхов.

Шар поднял в воздух 80 баллонов.

Шар поднял в воздух 80 баллонов.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Я передаю Федору Филипповичу GPRS-трекер, который во время полета будет показывать, где находится шар, на какой высоте, с какой скоростью движутся. После посадки трекер передадут обратно мне, после вскрытия данных будет заключение насчет рекорда, - объяснил комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегя. – Это грандиозный проект!

Март в Мурманской области - месяц зимний. До старта полета почти каждый день шли сильные снегопады, дул ветер до 30 м/с на побережье, а прямо перед отлетом ударили крепкие морозы. Но даже при ясном небе и штиле все не так просто. Ветер в воздухоплавании - главный друг и враг. До последнего было не известно точно, когда именно воздушный шар поднимут в воздух, ведь его могло унести, например, в сторону Финляндии или Анадыря. Даже после того, как аэростат оторвался от земли, нет точной точки финиша, но путешественники планируют держать путь в сторону Красноярского края, над Нарьян-Маром, Воркутой, Салехардом.

- Погода в воздухоплавании – самое главное. Сейчас прогноз рабочий. Настроение какое? Готовимся. Сядем в корзину, замуруют баллонами и полетим. Вещей с собой взяли много, но самое важное – голова, - говорит Иван Меняйло.

Отправной точкой для путешествия стал Кировск, а вот финальная зависит от погоды.

Отправной точкой для путешествия стал Кировск, а вот финальная зависит от погоды.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

За первые 10 часов полета его участники планируют сбросить 30 баллонов из 80-ти, чтобы постепенно махина-шар поднялся как можно выше. «Работы сначала много, даже потеешь. А вот потом наступает холод. Посмотрите на кабину – особо не походишь, в основном надо стоять», - рассказывает путешественник.

Но даже в таких стесненных обстоятельствах участники экспедиции планируют спать, правда, по очереди.

Перед стартом Федору Конюхову подарили икону святого Николая Чудотворца – покровителя путешественников.

- Там, в небе, ближе к богу, - улыбнулся Конюхов, пряча икону за пазуху.

На часах пять утра 24 марта, воздушный шар «обрывает» все тросы и начинает медленно плыть над землей. Наблюдающие волнуются: не слишком ли низко летит, кажется, что вот-вот сядет. Но сразу аэростат высоту не наберет, нужно время.

- Удачи! – кричат с земли.

Однако в воздухе это уже вряд ли слышат. Впереди – сложный путь.

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