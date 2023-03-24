Федор Конюхов намерен установить еще два мировых рекорда. Фото: Мария ЛЕНЦ

Федор Конюхов снимает объемную меховую шапку, а под ней - его фирменная фуражка, которую можно увидеть на большинстве фотографий в сети. Известный путешественник одет так, словно собрался на Северный полюс, что близко к правде: при -24 начинается в Кировске Мурманской области его трансконтинентальный перелет на воздушном шаре, который должен подняться на высоту в пять тысяч метров (для сравнения, самолеты летают при 10 тысячах метров), и там, на этой высоте, будет тоже около -30. Одеваться стоит так, словно едешь в Арктику!

Специального для этого путешествия был построен самый большой воздушный шар в истории отечественного воздухоплавания: объем - 12 тысяч кубометров, высота вместе с корзиной – 36 метров, вес на старте – почти 6 тонн! Сооружение размером с «хрущевку», все детали – российские. Пока эту махину накачивают теплым воздухом от газовых горелок - процесс занял почти два часа вместе с установкой баллонов, над аэростатом играет мощное северное сияние, а над Хибинами видны яркие точки - запуски с аэродрома Плесецк в Архангельской обещали. Вот так в XXI веке есть место разным технологиям. Хотя воздушные шары сейчас совсем не похожи на те, что описывал Жюль Верн: никаких мешков с песком и водорода.

Специально для этого путешествия был построен самый большой в истории отечественного воздухоплавания воздушный шар. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Компанию в перелете Федору Конюхову составит президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло. Иван говорит, что в таких полетах всегда проще вдвоем, чем в одиночку.

— О чем говорить будете там, наверху? - спрашивают у путешественников провожающие.

— А о чем в небе говорить? Конечно, о смысле жизни.

— И в чем он?

— Прилетим - расскажем.

Подготовка к трансатлантическому перелету началась еще в 2017 году. Путешественники планируют установить два мировых рекорда: по длительности и дальности полета без посадки. Первый – по дальности беспрерывного перелета на воздушном шаре, - сейчас принадлежит японскому пилоту Мичио Канда: в 1997 году он преодолел по воздуху 2360 километров. Тогда как россияне поставили перед собой цель в 2500 километров. Как говорит Конюхов, это достижение в России даже не пытались побить:

- Тут сам бог велел! У нас же страна большая! Вот Канда в своей стране не смог далеко улететь, поэтому поехал в Австралию. А у нас такие просторы!

Второй рекорд – по продолжительности полета. Здесь участники экспедиции бросают вызов уже самим себе: вместо 55 часов, которые они пролетели шесть лет назад, путешественники хотят пробыть в воздухе 60 и более. Сделать это будет непросто.

- Это настоящий спорт. Волнуюсь, конечно. Я установил больше 20 мировых рекордов, но все равно каждый раз переживаю Шар – сооружение серьезное, приборы как на самолете, им сложно управлять. Любая ошибка – и загорится, или упадет, или взорвется, - говорит Федор Конюхов.

Шар поднял в воздух 80 баллонов. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Я передаю Федору Филипповичу GPRS-трекер, который во время полета будет показывать, где находится шар, на какой высоте, с какой скоростью движутся. После посадки трекер передадут обратно мне, после вскрытия данных будет заключение насчет рекорда, - объяснил комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегя. – Это грандиозный проект!

Март в Мурманской области - месяц зимний. До старта полета почти каждый день шли сильные снегопады, дул ветер до 30 м/с на побережье, а прямо перед отлетом ударили крепкие морозы. Но даже при ясном небе и штиле все не так просто. Ветер в воздухоплавании - главный друг и враг. До последнего было не известно точно, когда именно воздушный шар поднимут в воздух, ведь его могло унести, например, в сторону Финляндии или Анадыря. Даже после того, как аэростат оторвался от земли, нет точной точки финиша, но путешественники планируют держать путь в сторону Красноярского края, над Нарьян-Маром, Воркутой, Салехардом.

- Погода в воздухоплавании – самое главное. Сейчас прогноз рабочий. Настроение какое? Готовимся. Сядем в корзину, замуруют баллонами и полетим. Вещей с собой взяли много, но самое важное – голова, - говорит Иван Меняйло.

Отправной точкой для путешествия стал Кировск, а вот финальная зависит от погоды. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

За первые 10 часов полета его участники планируют сбросить 30 баллонов из 80-ти, чтобы постепенно махина-шар поднялся как можно выше. «Работы сначала много, даже потеешь. А вот потом наступает холод. Посмотрите на кабину – особо не походишь, в основном надо стоять», - рассказывает путешественник.

Но даже в таких стесненных обстоятельствах участники экспедиции планируют спать, правда, по очереди.

Перед стартом Федору Конюхову подарили икону святого Николая Чудотворца – покровителя путешественников.

- Там, в небе, ближе к богу, - улыбнулся Конюхов, пряча икону за пазуху.

На часах пять утра 24 марта, воздушный шар «обрывает» все тросы и начинает медленно плыть над землей. Наблюдающие волнуются: не слишком ли низко летит, кажется, что вот-вот сядет. Но сразу аэростат высоту не наберет, нужно время.

- Удачи! – кричат с земли.

Однако в воздухе это уже вряд ли слышат. Впереди – сложный путь.

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