Хибины не самые опасные горы, но... Фото: Антон ЗАБИРОВ

Кольский полуостров манит туристов активным отдыхом, но при этом Крайний Север не любит легкомыслия и неподготовленности тех, кто приезжает за яркими впечатлениями. Одна из главных опасностей для отдыхающих с лыжами и сноубордами – лавины. Пусть Хибины и не самые опасные горы в России, но все же печальные события здесь происходят каждый сезон. Как остаться в добрых отношениях с вершинами, рассказал начальник отдела мониторинга, моделирования и организации проведения превентивных мероприятий центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Мурманской области капитан внутренней службы Игорь Березюк.

Лавиноопасный сезон в Мурманской области начинается, как правило, в конце октября – начале ноября и длится порой вплоть до начала июня. Его пик приходится на февраль и март, но иногда затягивается. Например, в этом году первый месяц календарной весны выдался очень снежным. По последним данным, с начала сезона в Заполярье сошло 236 лавин, и только четверть – принудительно. Бывают особенно опасные дни, когда снежная масса сходит раз за разом. Так, 18 января 2021 года в Хибинском горном массиве зафиксировали 24 лавины, текущий сезон чуть не побил этот рекорд: 14 февраля 2023 года сошли 22 лавины. К слову, у Хибин есть особенность, которая отличает их от других гор, - это ветра, которые могут спровоцировать «съезд» снежной массы даже без снегопада, в ясную погоду. К тому же горы и невысокие, но являются классическим местом лавин, зарождаемых метелями.

...лавины здесь могут быть смертельно опасны. Фото: snowavalanche.ru

- На территории Кольского полуострова риску схода снежных масс подвержены любые возвышенности, но больше всего – Хибинский горный массив и Ловозерские тундры, где расположены промышленные площадки горнодобывающих предприятий и горнолыжные склоны, проходят лыжные туристические маршруты. Самая высокая лавинная опасность для населения и инфраструктуры – на участках в черте Кировска. Но созданные противолавинные службы и подразделения в МКУ «Управление по делам ГО ЧС Кировска», АО «Апатит», АО «СЗФК» ежегодно планируют и проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения и проведения горнодобывающих работ, - рассказывает Игорь Березюк.

Риск попасть под многотонный съезжающий пласт снега минимальный, если спортсмены катаются на оборудованных склонах. Но есть те, кто выбирает «черные» трассы (их не готовят под лыжников и сноубордистов) и смертельную опасность. Впрочем, под лавину могут попасть также участники пеших групп во время прогулок по горам, любители покататься на снегоходе и т.д. Поэтому главный вопрос, который можно задать спасателю, - как спастись от лавины?

- Если она срывается достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом уйдите в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке, но нельзя прятаться за молодыми деревьями. Если уйти невозможно, освободитесь от вещей, примите горизонтальное положение, поджав колени к животу и сориентировав тело по направлению движения лавины. Закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником; двигаясь в лавине, плавательными движениями рук старайтесь держаться на поверхности, перемещаясь к краю, где скорость ниже. Когда лавина остановится, попробуйте создать пространство около лица и груди - оно поможет дышать. По возможности двигайтесь в сторону верха (его можно определить при помощи слюны). Оказавшись в лавине, не кричите – снег полностью поглощает звуки, а крики и бессмысленные движения только лишают вас сил, кислорода и тепла. И, что важно, не теряйте самообладания, не давайте себе уснуть, помните, что вас ищут. Известны случаи, когда из-под лавины спасали людей на пятые и даже тринадцатые сутки.

В 2016 году снежная масса накрыла жилые дома в Кировске, в районе Кукисвумчорр. Фото: Александра ЛЕБЕДЕВА

Многие любители экстремального отдыха покупают себе специальные средства защиты от лавины, например, системы с воздухом, различные «подушки безопасности», которые раскрываются и должны не дать человеку уйти слишком глубоко под снег. Но насколько они действенны?

- Не все современные приспособления имеют ценность. Но к наиболее необходимым средствам, которые необходимо иметь при посещении мест схода снежных лавин, можно отнести лавинный бипер и лавинный рюкзак. Лавинный датчик (бипер, трансивер или маячок) является обязательным элементом экипировки для любителей внетрассового катания за пределами горнолыжных курортов, в лавиноопасной местности. Благодаря биперу, скорость поиска людей под снегом увеличивается в несколько раз. Лавинный рюкзак - единственный предмет снаряжения, который снижает риск того, что попавший в лавину будет полностью засыпан снегом. Принцип действия всех лавинных рюкзаков одинаков. Столкнувшись с угрозой попадания в лавину, райдер активирует механизм, который надувает одну или две емкости общим объемом 150 - 180 литров.

Главное, что надо запомнить всем, кто идет в горы, – там не только красиво, но и опасно. Не ходите там, где явно не ступала нога человека, ради красивых фото для соцсетей. И перед тем, как поехать на горнолыжный курорт или пойти в поход по вершинам, свяжитесь с МЧС, сообщите свой маршрут, прислушивайтесь к сообщениям о высокой степени лавинной опасности, о правилах безопасного поведения, постарайтесь подробно изучить обстановку отправляясь в горы. Потраченное на это время в последствии могут спасти вашу жизнь, жизни ваших близких и друзей.

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