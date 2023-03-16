«Тело не обнаружили даже с воздуха». Мурманский инспектор ГИМС о том, как избежать трагедий на воде

В прошлом году морская пучина забрала жизни 17 человек, включая одного ребенка. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Мурманской области в мае откроют навигацию маломерных судов, к тому же в море пойдет треска и другая рыба, а это значит, что пора задуматься о безопасности на воде. Неподготовленности морская пучина рыбакам не прощает – только в прошлом году она забрала жизни 17 человек, включая одного ребенка.

Старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель отделения организационно-аналитической работы центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области Анастасия Андрейченко рассказала «КП»-Мурманск», как нужно готовиться к выходу на водоемы, чтобы избежать плачевных последствий.

Узнай погоду, надень жилет

Во-первых, до выхода в море или на другой водоем нужно узнать гидрологическую обстановку, то есть погоду. Человек должен понимать, что не стоит отправляться в плавание при сильном тумане и ветре, отсутствии видимости. Кроме того, нельзя выходить в море ночью на судах, которые не имеют навигационно-габаритных огней. Например, на надувных лодках.

Если же погода благоволит (солнце, море, тишь да гладь), то перед выходом к дальним берегам необходимо оборудовать судно индивидуальными средствами спасения, а именно спасательными жилетами по количеству пассажиров. Причем если на «палубе» жилеты есть, а люди в лодке сидят без них, судоводителю грозят административная ответственность и штраф. Особое внимание нужно уделить детям, для которых жилет должен быть подходящего размера, иначе быть беде.

- При попадании в воду ребенок может попросту выскочить из большого для него жилета. Такие случаи были, - отметила госинспектор.

К слову, на домашних питомцев (а рыбаки любят брать с собой собак) тоже можно надеть спасательный «костюм».

Жилет также помогает найти тело, если произошла трагедия. Так, в 2023 году двое рыбаков в Кольском заливе упали за борт, одного из них нашли мертвым, а тело другого так и не смогли отыскать - мужчины были без спасательных средств.

Если судовладелец заметил, что другое судно терпит бедствие, он может помочь, взяв на борт пассажиров. Фото: Иван ВИСЛОВ

- Если человек был без жилета, то его, скорее всего, не выбросит на берег, а в море тело искать сложно. Глубина, где нашли лодку тех рыбаков – 300 метров, и тут водолазы бессильны. Второго мужчину искали и с вертолета, но даже с воздуха не обнаружили. В тот день рыбаки вышли в море при высокой волне и сильном ветре, при этом действовало ограничение администрации на выход в море для маломерных судов по погодным условиям, - говорит Анастасия Андрейченко.

Разумеется, одними жилетами безопасность на воде не ограничивается, нужны и другие важные меры.

- Например, человек вышел порыбачить на моторной лодке. С собой у него должны быть спасательный конец Александрова (плавучий тонкий корабельный трос, средство для оказания помощи утопающим. – Ред.), весла, ручной насос или черпак, звукосигнальное устройство, фонарь белого света или ракета сигнала бедствия красного цвета. Не стоит забывать и о документах. Нужно взять удостоверение на право управления маломерным судном, судовой билет (или его копию), - рассказывает специалист.

Сигнал SOS

Но, конечно, всех бед не избежишь. Куда звонить, если человек тонет? Сразу в «112». Если есть рация, можно дать сигнал на ближайший пограничный пост.

Если судовладелец заметил, что другое судно терпит бедствие, он может помочь, взяв на борт пассажиров. Но прежде стоит подумать, не обернется ли это еще большей трагедией, ведь у каждого «корабля» есть предел по количеству пассажиров на борту и перегруза допускать нельзя, иначе все перевернутся. Например, в прошлом году на Варзуге из-за превышения норм грузоподъемности перевернулась лодка. Доплыть до берега тогда смогли не все.

Каждое маломерное судно имеет характеристики по допустимому количеству пассажиров на борту. Максимальное количество - до 12 человек. Если спасти всех не получается, нужно привлечь по рации судоводителей, которые находятся в данном районе и могут помочь. На буксир судно вместе с пассажирами брать запрещено – только с пересадкой на свой транспорт.

Каждое маломерное судно имеет характеристики по допустимому количеству пассажиров на борту. Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Однажды в Мурманской области случился пожар на катере, людей на борту было много. Повезло, что рядом находились две лодки и всех десятерых человек смогли взять к себе, не допустив перегруза, - отметила наша собеседница.

Вообще, выход в море связан с большим количеством рисков, даже когда нет высокой волны и с судном все в порядке. Так, можно наткнуться на незаметный камень и получить пробоину или же на лодочный винт может намотаться сеть. Плачевную ситуацию легко создать и пьяному водителю лодки, его нетрезвым пассажирам.

- В пьяном виде у человека не те реакция и концентрация внимания. Ему сложнее принять меры по устранению ЧП, избежать столкновения с судном или препятствием. Если трезвый человек упадет за борт, у него больше шансов выжить, а у пьяного в ледяной воде может мгновенно случиться сердечный приступ. Вообще, если судоводитель нетрезв, ему грозит административная ответственность, вплоть до лишения прав управления судном, - говорит Анастасия.

Всего с начала 2023 года сотрудниками ГИМС было выявлено 12 административных нарушений на воде по статье 11.8 КоАП РФ «Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления». Так, некоторые забывают зарегистрировать свои суда (им грозит штраф от 15 до 20 тысяч рублей) либо не проходят обязательный техосмотр - за подобные нарушения выписывают штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

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