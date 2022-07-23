На борту были стройматериалы весом в 100 килограммов. На реке Варзуге перевернулась лодка, утонули три человека

Назначены судебно-медицинские экспертизы, обстоятельства случившегося устанавливаются. Фото: СУ СКР по Мурманской области

22 июля произошло ЧП на реке Варзуге. Шесть человек переправлялись через реку в трехместной лодке без спасательных жилетов, трое из них утонули.

Следственный отдел Кандалакши проводит процессуальную проверку по факту гибели людей.

- На борту также находились стройматериалы весом более 100 килограммов. Примерно в 20 метрах от берега лодка перевернулась. В результате произошедшего погибли три человека, возрастом 61 год, 52 года и 50 лет, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним: в реке Ниве при сплаве на байдарке утонул 12-летний подросток из Петербурга. Следком проводит проверку.

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