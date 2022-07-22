В Ниве при сплаве на байдарке утонул 12-летний подросток из Петербурга

Опрашиваются очевидцы произошедшего. Фото: СУ СКР по Мурманской области
В Кандалакшском районе следователи проводят проверку по факту гибели подростка. 21 июля мальчик утонул.
- 12-летний житель Санкт-Петербурга при сплаве на байдарке по реке Ниве в районе ГЭС № 1 каскада Нивских ГЭС, оказался в воде и утонул, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Мурманской области.
Для определения причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются очевидцы произошедшего.
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