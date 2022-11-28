Услышали крик, похожий на детский. Как два жителя Мурманской области спасли пассажиров из горящей машины под Пушным

Валентин Зимогляд и Владимир Комягин стали героями для земляков. Фото: vk.com/vladimir_komagin

25 ноября в Мурманской области, в районе Пушного, произошло страшное ДТП, которое унесло жизни двух человек. Напомним: в тот роковой день лоб в лоб столкнулись Daewoo Nexia и Hyundai Creta.

Удар был настолько сильным, что обе машины вспыхнули. Водители обеих иномарок погибли на месте происшествия, однако двум пассажирам повезло выжить. Их спасли неравнодушные северяне, которые проезжали мимо и не могли остаться в стороне.

В тот день житель Ковдора Валентин Зимогляд ехал домой, задумавшись о своем. Мысли резко сменили направление, когда он увидел полыхающую посреди дороги машину. Услышав крик, похожий на детский, мужчина выбежал из своего авто. На подмогу ему пришел Владимир Комягин, владелец «Снежной деревни» в Кировске, который ехал на награждение в Мурманск.

Северян требуют наградить! Фото: vk.com/vladimir_komagin

- Я вспомнил, как бывает в фильмах, когда вскрывают машину через багажник, и взял с собой монтировку. За мной поспешил Владимир, другой неравнодушный очевидец, помогал вытаскивать людей. Мы позже познакомились, говорит, увидел меня у горящей машины и не смог остаться в стороне, - рассказывает Валентин сотрудникам ГУ МЧС по Мурманской области.

Северянин лихо взломал монтировкой заднюю левую дверь автомобиля. Вместе с Владимиром они сначала вытащили женщину, зажатую на переднем сидении, а затем мужчину с заднего сиденья. Переживших невероятный стресс пассажиров переместили подальше от горящих машин и стали ждать приезда «скорой».

Северянин лихо взломал монтировкой заднюю дверь автомобиля и спас людей. Фото: vk.com/mchs_murmansk

- Когда доставали девушку, она протянула руку, просила помочь, - вспоминает Валентин. - Отнес ее на безопасное расстояние, положил под голову плед. Мужчина хромал, но мог идти, а вот девушка лежала, когда я уезжал. О приезде спасателей узнал уже возле кафе, где остановились с женой выдохнуть, переживали оба сильно. А о том, что машин в той страшной аварии было две, я узнал позже из новостей.

Владимир в свою очередь поделился, что уже после всего случившегося к нему пришло осознание, что это был очень опасный, но верный поступок.

- Взрыв горящих машин мог произойти в любое время и унести жизни многих людей. Осознал, что наши дети и родственники могли остаться без отцов. Осознал, что тот мужчина не побоялся побороться за жизнь чужих людей, рискуя собственной, и своими абсолютно решительными действиями «заставил» меня и других водителей последовать за ним, не думая об опасности, - отметил кировчанин.

Так, оказавшись в нужное время в нужном месте, благодаря молниеносной реакции, бесстрашию и четким действиям, Валентин Зимогляд и Владимир Комягин стали героями для земляков, а для спасенных людей - настоящими ангелами-хранителями.

Владимир в качестве благодарности пригласил Валентина и его семью в Кировск, в «Снежную Деревню». А руководство ГУ МЧС по Мурманской области сейчас решает вопрос о поощрении храброго ковдорчанина. Наградить северяне также просят и самого Владимира.

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