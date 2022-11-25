Прокуратура проводит проверку по факту смертельного ДТП под Пушным

25 ноября в районе Пушного на 1343 километре автодороги Р-21 «Кола» произошло смертельное ДТП, которое унесли жизни двух человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 ноября в районе Пушного на 1343 километре автодороги Р-21 «Кола» произошло смертельное ДТП, которое унесли жизни двух человек. Еще два пассажира пострадали.

Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, водитель Daewoo Nexia, двигаясь в сторону Мурманска, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Creta. Машины вспыхнули, погибли оба водителя.

- Прокуратура Кольского района поставила на контроль расследование обстоятельств ДТП, а также установление причин и условий произошедшего, - сообщили в ведомстве.

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