Прокуратура проводит проверку по факту смертельного ДТП под Пушным

25 ноября в районе Пушного на 1343 километре автодороги Р-21 «Кола» произошло смертельное ДТП, которое унесли жизни двух человек.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
25 ноября в районе Пушного на 1343 километре автодороги Р-21 «Кола» произошло смертельное ДТП, которое унесли жизни двух человек. Еще два пассажира пострадали.
Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, водитель Daewoo Nexia, двигаясь в сторону Мурманска, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Creta. Машины вспыхнули, погибли оба водителя.
- Прокуратура Кольского района поставила на контроль расследование обстоятельств ДТП, а также установление причин и условий произошедшего, - сообщили в ведомстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru