Жители Мурманской области просят наградить спасавших людей в смертельной аварии мужчин

Северяне за такой смелый поступок просят наградить всех причастных к нему. Фото: vk.com/vladimir_komagin

25 ноября в районе Пушного произошло страшное ДТП. Столкнулись Daewoo Nexia и Hyundai Creta, после чего автомобили вспыхнули.

Погибли водители обоих иномарок, однако пассажирам повезло остаться в живых. В том числе и потому, что им на помощь бросились очевидцы аварии. Имена двух героев известны - это Валентин Зимогляд из Ковдора и Владимир Комягин из Кировска.

Несмотря на то, что после столкновения машин начался пожар, мужчины бросились вытаскивать людей. Северяне за такой смелый поступок просят наградить всех причастных к нему.

- Безусловно наградить мужиков! - пишут северян в разных пабликах в «ВКонтакте».

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