Один рухнул в озеро, другой - разрубил людей винтом. Самые громкие крушения вертолетов в Мурманской области

За последнее десятилетие ЧП, связанные с вертушками, унесли жизни не менее 20 человек. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В последний день февраля 2023 года, когда погода совсем не благоволила полетам, в Заполярье потерпел крушение вертолет Ми-8, совершавший рейс из Краснощелья в Ловозеро. Напомним: воздушное судно совершило жесткую посадку в трех километрах от пункта назначения, приземлившись на замерзшее озеро. Вертолет разорвало на части.

К счастью, все закончилось относительно благополучно: из девяти пассажиров и членов экипажа, в числе которых был и двухлетний ребенок, никто не погиб, но пострадали пятеро. Следком на транспорте, который возбудил уголовное дело после ЧП, рассматривает несколько причин, по которым могла произойти трагедия: плохая погода, ошибка пилотирования, техническая неисправность радиодальномера.

Вертолет разорвало на части. Фото: Правительство Мурманской области

К сожалению, за последние годы это не единственная авиакатастрофа в Заполярье, связанная с падением вертолетов. Рассказываем о самых страшных из них.

В июле 2013 года вертолет разбился в Ловозерском районе. Взлетая, он опрокинулся в туристическом лагере на реке Рында, насмерть разрубив винтом трех человек. В тот день погибли два британских туриста, прилетевших к нам в регион порыбачить - Марк Робинсон и Руперт Бомонт. Также ЧП унесло жизнь их российского гида – жителя Мурманской области Александра Душенкова.

Вертолет «Eurocopter-120», высадив трех пассажиров, внезапно завалился набок. Фото: архив «КП»

Как выяснили следователи, ошибки пилота или опасных погодных условий не было, к трагедии привела техническая неисправность – поломка шасси. В тот злополучный день вертолет должен был за несколько полетов доставить несколько групп туристов до мест рыбалки. Четыре из них прошли успешно, а на пятом случилась осечка, которая привела к гибели людей.

Не прошло и года, как вновь катастрофа - в Терском районе разбился вертолет Ми-8, на борту которого летели чиновники, ученые и бизнесмены. Это случилось в мае 2014 года. Воздушное судно направлялось на базу отдыха комбината «Апатит» на юге Кольского полуострова, однако до места назначения борт не добрался - «вертушка» рухнула в Мунозеро.

Еще один Ми-8 разбился в 2014 году, но в суде к рассмотрению уголовного дела приступили только спустя 4 года. Фото: архив «КП»

Всего погибли 16 человек, включая гендиректора ОАО «Апатит», министра природных ресурсов и вице-губернатора Мурманской области. Выжили лишь два пассажира– главврач санатория «Тирвас» Валерий Купцов и замдиректора Петербургского института лесного хозяйства Александр Степченко. Их спасли находившиеся неподалеку рыбаки.

Известно, что вертолет выдвинулся в путь, несмотря на плохую погоду, – небо закрыл плотный туман. Помимо этого экипаж совершил другие ошибки, ставшие роковыми – пилоты не смотрели на приборы, не имели достаточной подготовки, подкрутили указатель высоты и мало отдыхали перед вылетом.

Еще одно ЧП с вертушкой произошло в феврале 2018 года, когда командир вертолета Ми-8, совершая социальный рейс между Ловозером и Сосновкой, врезался в дерево.

Это случилось из-за того, что по пути пассажиры попросили летчика посадить воздушное судно в труднодоступном месте под названием Пача. Кому-то в этом районе нужно было передать еду и лекарства. Несмотря на непроходимую тундру вокруг, пилот согласился на просьбу, хотя надежного ориентира для приземления не было. Взмывая в небо вновь, машина попадает в снежный вихрь и зацепляется за дерево. Командир смог вырулить и продолжить путь, однако следствие все равно признало его виновным.

Жертв удалось избежать – никто не погиб, а из восьми пассажиров пострадал только один. В отношении командира возбудили уголовное дело. Спустя год расследования авиатора признали виновным в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Летчику назначили наказание в виде штрафа - 250 тысяч рублей.

В мае 2021 года трагедия, связанная с воздушным транспортом, произошла на учениях, проходивших на берегу Кольского залива. С большой высоты во время десантирования с вертолета на палубу погибли два сотрудника СОБРа Росгвардии - подполковник полиции Сергей Фундамент и майор полиции Виталий Лиханов. Виталий скончался на месте, а Сергея госпитализировали, он умер в больнице.

Военные следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ. Виновным лицам, допустившим халатность, повлекшую смерть двух или более лиц, грозит до 7 лет лишения свободы.

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