Погибших на учениях офицеров СОБР Росгвардии похоронили на «Аллее Славы» в Мурмашах

Родные и близкие простились с погибшими офицерами. Фото: Росгвардия по Мурманской области

25 мая в Мурманске простились с подполковником полиции Сергеем Викторовичем Фундаментом и майором полиции Виталием Викторовичем Лихановым. Сотрудники СОБР "Росомаха" Росгвардии по Мурманской области погибли 20 мая на учениях.

Напомним: офицеры разбились во время десантирования с вертолета на палубу. Сергей погиб на месте, Виталия госпитализировали, он умер в больнице.

- Прощание с росгвардейцами состоялось в Свято-Никольском кафедральном соборе в Мурманске. Похоронили офицеров на «Аллее Славы» в п. Мурмаши, где расположен мемориал, посвященный памяти погибших сотрудников правоохранительных органов. Командование и личный состав еще раз выражают глубокие соболезнования семьям и близким погибших офицеров, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Мурманской области.

Подполковник полиции Сергей Викторович Фундамент был награжден двумя орденами «Мужества», медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-ой и 2-ой степени, медалью «За отвагу». Майор полиции Виталий Викторович Лиханов был награжден медалями «За отвагу» и «За доблесть в службе».

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