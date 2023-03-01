Крушение вертолета под Мурманском 28 февраля 2023 года: жертвы, погибшие, последние новости на 1 марта 2023 года

Рассказываем, что известно о ЧП на 1 марта 2023 года. Фото: Правительство Мурманской области

Около 15 часов 28 февраля 2023 года под Мурманском потерпел крушение вертолет Ми-8, который совершал полет из Краснощелья в Ловозеро. Воздушное судно совершило жесткую посадку в трех километрах от пункта назначения, приземлившись на замерзшее озеро. Рейс совершался от компании «Вологодские авиалинии».

Рассказываем, что известно о ЧП на 1 марта 2023 года.

Всего на борту вертолета находились 9 человек, в том числе 6 пассажиров (среди них был двухлетний ребенок) и 3 члена экипажа. Список людей, летевших этим рейсом, опубликовали в соцсетях. К счастью, обошлось без погибших. По уточненным данным, пострадали пять человек, двух из которых госпитализировали в Мурманскую областную больницу с черепно-мозговыми травмами.

На место происшествия оперативно выехали спасатели и медики, которые на снегоходах эвакуировали пострадавших в Ловозеро. Всем оказывается необходимая медпомощь.

В тот же день с командиром вертолета Павлом Шитиковым созвонился губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, который рассказал, из-за чего произошло ЧП.

- Мы уже заходили на посадку в Ловозере, уже на прямой были, когда нас прикрыло снежным зарядом. Радиовысотомер показал 60 метров высоты, затем 50 метров, и после этого, буквально через секунду, случился удар о землю. Я в шоке сам. Повезло, что была маленькая скорость, - поделился Павел Шитиков.

После случившегося было возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности», также организовала проверку Северо-Западная транспортная прокуратура.

- Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых - ошибка пилотирования, техническая неисправность радиодальномера, плохие погодные условия, - отметили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

Ситуацию также держит на контроле губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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