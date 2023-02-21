Четверо детей отравились угарным газом, дедушка погиб. В Колвице произошел страшный пожар

Дачу тушили всю ночь. Фото: vk.com/murman01

На протяжении 10 часов, не покладая рук, спасатели тушили двухэтажный деревянный дом в Колвице, что находится в Кандалакшском районе. Дача на улице Заречной, 34 вспыхнула ночью 20 февраля, в этот момент там находились четверо детей и пенсионер. Здание сгорело дотла.

- Дом и имущество, находящееся в нем, обгорели на всей площади, обрушилась крыша. Также обгорела деревянная лицевая облицовка и стеклопакет соседнего деревянного дома. В ликвидации пожара были задействованы 15 человек личного состава и 5 единиц техники. Общая площадь пожара составила 61 квадратный метр, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Вскоре среди пепелища было обнаружено тело человека - им оказался 73-летний пенсионер. Детям, к счастью, удалось вовремя выбежать из горящего дома и спасти свои жизни. Ребята эвакуировались самостоятельно, за ними приехали медики. О их дальнейшей судьбе «КП-Мурманск» рассказал глава администрации Кандалакшского района Ярослав Шалагин.

- Погибший мужчина приходился родственником детям, возможно, это их дедушка. Несовершеннолетние получили легкое отравление угарным газом, их доставили в Кандалакшскую ЦРБ. Дети сами из Полярных Зорь, а сгоревший дом был дачей. Ребята живут с родителями, поэтому материальная помощь не потребовалась, все хорошо, - поделился с нами Ярослав Шалагин.

После случившегося начали проверки СУ СКР региона и прокуратура. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, причиной возгорания стала растопленная печь. К слову, только она и осталась от всей дачи...

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