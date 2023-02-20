При пожаре в Колвице пострадали четверо детей

Ночью 20 февраля в селе Колвица Кандалакшского района сгорел дотла двухэтажный деревянный дом на улице Заречной, 34. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночью 20 февраля в селе Колвица Кандалакшского района сгорел дотла двухэтажный деревянный дом на улице Заречной, 34. Сообщение о пожаре поступило в МЧС региона в 02.04.

- Дом и имущество, находящееся в нем, обгорели на всей площади, обрушилась крыша. Пожар локализован в 04.40. На месте происшествия продолжают работать пожарно-спасательные подразделения, - прокомментировали в спасательном ведомстве.

Как сообщил «КП»-Мурманск» свой источник, при пожаре пострадали четверо детей. Их осмотрели медики.

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