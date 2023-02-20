Алексей Чекунков: Россия - суть Арктики, изолировать ее невозможно

В Мурманской области состоялась первая встреча рабочей группы по Арктике при комиссии Госсовета. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

В Мурманской области состоялась первая встреча рабочей группы по Арктике при комиссии Госсовета, председательствовал в которой губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Участники обсудили среди прочего международные отношения.

- С мая 2021 года по май 2023 года Россия председательствует в Арктическом совете. В 2022 году ряд участников организации совершали недружественные односторонние действия, направленные на попытку изолировать Россию. Но, как мы видим, отделить Россию от Арктики и изолировать невозможно. Россия - суть Арктики, мы строго продолжим исполнение мероприятий по исполнению плана. В рамках председательства запланированы 116 мероприятий в 11 субъектах РФ. И наш фокус был перенаправлен на развитие регионов АЗРФ. Ключевые направления – туризм, технологии, поддержка малого и среднего бизнеса, - отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Напомним: для строительства судов для Севморпути Россия будет кооперироваться с дружественными странами.

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