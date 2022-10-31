Насилие над ребенком: что надо знать родителям, чтобы защитить от него детей

Сегодня в обществе отсутствует внятный диалог на тему сексуализированного насилия над детьми. Фото: Радаев Виктор

В 2022 году было опубликовано исследование Академии безопасности Ольги Бочковой и Консорциума женских НПО при поддержке организации «Тебе поверят» о масштабах сексуализированного насилия над детьми в России. Это беспрецедентный анализ за последнее время по изучению сексуализированного насилия с участием более 17 000 респондентов. В официальную статистику попала лишь малая часть дел - пострадавшие часто не обращаются за помощью. Результаты исследования шокируют:

- риск стать жертвой сексуализированного насилия резко возрастает в период с 4 до 6 лет и достигает пика с 7 до 12 лет;

- в нашем обществе до сих пор не принято обсуждать пережитый опыт сексуального насилия, половина опрошенных никому не рассказывали о случившемся с ними, а те, кто рассказал, оказался один на один с травмой, не получив никакой поддержки;

- преступления против несовершеннолетних девочек чаще совершают знакомые им люди, т. е. жертва и насильник до происшествия общались друг с другом.

Психолог в социальной сфере программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи Детской деревни – SOS Кандалакша.

Сегодня в обществе отсутствует внятный диалог на тему сексуализированного насилия над детьми, а в информационном пространстве нет экспертного мнения по вопросам полового воспитания, повышения родительских компетенций и оказанию помощи детям, ставшим жертвами интимного насилия.

Психолог в социальной сфере программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи Детской деревни – SOS Кандалакша Руслан Попов рассказывает: «Принято считать, что начало старта для разговоров с ребенком о границах, названиях частей тела находится примерно на уровне двух лет. Родителям я советую интимные части тела ребенка называть своими именами, избегая упрощенных названий. Так мы называем нос, глаза, губы, не заменяя их. Чтобы было проще, воспользуйтесь альбомом с рисунками «Первая книга про это. Откровенно о твоем теле». Использование корректных терминов поможет ребенку лучше принять и понять свое тело, укрепит связь с родителями, а в случае нарушения неприкосновенности поможет лучше восстановить картину произошедшего. Объясните в игровой форме, что на теле человека есть места, которые не принято показывать и давать трогать другим».

Руководитель молодежных программ Детской деревни – SOS Кандалакша Наталья Федорова.

В современном мире стать жертвой сексуализированного насилия ребенок может практически везде – в собственном доме, общественном транспорте, школе, детском саду, на улице, в летних лагерях и спортивных секциях. Несмотря на то, что за такого рода противоправные действия предусмотрена уголовная ответственность, многие факты насилия остаются нераскрытыми по разным причинам.

Тему продолжает руководитель молодежных программ Детской деревни – SOS Кандалакша Наталья Федорова: «К нам приходят молодые люди на пороге самостоятельной жизни, для которых родного родителя заменил значимый взрослый. У каждого из ребят - своя модель поведения. Тех ребят, в бэкграунде которых лежит травматичный опыт насилия, отличает высокая тревожность, жестокость, недоверие. Хочу подчеркнуть, что сексуальное насилие всегда нарушает нормальный, естественный ход событий, влияет на психическое и эмоциональное благополучие, становится серьезным препятствием для создания семейных отношений, построения карьеры, несет высокий риск для ребенка вновь стать жертвой насилия».

Как справиться с последствиями насилия говорит руководитель программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи Ирина Дианова: «Очень многое для пострадавшего ребенка зависит от реакции взрослого. Крайне важно не обвинять ребенка и внушать ему ответственность за произошедшее. Может быть, я скажу удивительный, неочевидный тезис, но значение имеет не только травма, но и период после: была ли возможность обратиться к родителю или другому значимому взрослому, поверили ли ребенку, поддержали ли. Родители могут ничего не знать про психологию, могут быть растерянными, в панике или отрицании - это нормально. Поэтому необходимо обратиться за помощью, чтобы сориентироваться в изменившейся системе и должным образом поддержать ребенка».

Руководитель программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи Ирина Дианова.

«Как бы не казалось странным, но ситуацию с насилием на сексуальной почве общество способно изменить, - вступает в разговор руководитель проекта «Непростая тема»* Виктор Радаев. – Люди, у которых в детстве присутствовало половое воспитание, реже сталкиваются с угрозой или фактом сексуализированного насилия. В самом начале 2021 года в Детской деревне мы запустили проект, направленный на разные аспекты полового воспитания детей, находящихся в условиях sos-семьи и приемной семьи, привлекли для этой работы множество экспертов - психологов, сексологов, врачей, следователей. Нам удалось у детей, в отношении которых произошло посягательство на половую неприкосновенность, путем длительной и кропотливой работы скорректировать последствия пережитой стрессовой ситуации. Вот, что должно насторожить взрослого:

- демонстрация ребенком повышенной осведомленности и проявление фиксированного интереса к сексуальным вопросам;

- вовлечение в сексуализированные отношения других детей или взрослых;

- проигрывание сцен насилия в сюжетно-ролевой игре с игрушками;

- отражение травматичного опыта в рисунках.

Руководитель проекта «Непростая тема» Виктор Радаев.

Если у вас есть подозрения, что в отношении ребенка совершено насилие, информация должна немедленно передаваться правоохранителям. Эта категория дел относится к тяжким и особо тяжким, которые расследует Следственный комитет РФ.

Чем ближе возраст детей приближается к переходному, тем важнее не терять связь с ребенком, чтобы помочь ему или ей пройти этот непростой период, интересуйтесь жизнью ребенка, общайтесь с его или ее друзьями, расскажите о правиле согласия и о том, что непроизнесенное «Нет» еще не означает «Да».

*Проект «Непростая тема» реализуется с участием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Проект "Непростая тема" поддержан Фондом президентских грантов. Фото: Фонд президентских грантов.

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