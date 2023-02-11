Одна на матрасе, другая на сноуборде. ГИБДД ищет в Мурманске участников экстремального катания по городу

Девушку в халате и на матрасе прокатили по центру города. Фото: t.me/murmansk_chp

Ролики в сети могут стать основой для проверки со стороны правоохранителей. Впрочем, ради лайков и просмотров многие рискуют.

Так, в Мурманске Госавтоинспекция ищет сразу двух водителей, которые устроили по городу опасные покатушки.

Так, в центре Заполярья на днях в потоке машин ехал… матрас. На нем полулежала девушка в халате с бокалом вина и набором суши. В таком виде ее прокатил Chevrolet от делового центра «Меридиан» до центрального парка. На повороте у памятника Анатолию Бредову северянка едва удержалась на матрасе. Комментаторы отмечают, что так снимали рекламу.

- По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, для установления личности водителя и рассмотрения вопроса о привлечении его к административной ответственности, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Ранее в сети появился снятый на парковке у ТРЦ Plazma ролик, как машина тянет за собой сноубордистку. По нему в Госавтоинспекции также проводят проверку, водителя еще не нашли.

Девушка каталась на сноуборде на парковке у ТРЦ. Фото: скриншот видео/t.me/groupmurmansk

К слову, в каждом из видео можно рассмотреть номер машины. Казалось бы, что страшного в таких развлечениях? Но «пассажирки» могли угодить под колеса авто, как того, за которым ехали, так и других. Особенно девушка на матрасе, которая ехала в плотном потоке на одних из самых оживленных улиц города. Правда, наказание водителям грозит не очень суровое. Пункт 2 статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей» прописывает штраф в тысячу рублей.

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