Жительница Мурманска устроила экстремальное катание на сноуборде возле торгового центра

Девушка каталась на сноуборде на парковке у ТРЦ. Фото: скриншот видео/t.me/groupmurmansk

Северяне обсуждают видео из Мурманска, на котором девушка катается на сноуборде на парковке у торгово-развлекательного центра. Спортсменку за собой тянет машина.

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни уверены, что девушка и водитель нарушили правила, подвергли опасности жизни сноубордистки и других людей. Другие же считают, что в таком катании нет ничего экстремального и опасного.

В Мурманске из грузовика на дорогу выпали огромные трубы. Происшествие сняли на видео.

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