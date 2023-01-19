В Мурманске из грузовика на дорогу выпали огромные трубы

«КП-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу ГИБДД региона. Фото: скриншот видео

В Заполярье вновь чуть не повторилась страшная сцена из фильма «Пункт назначения». Так, на кольце между Мурманском и Колой из фуры на дорогу выпали огромные трубы.

Видео происшествия опубликовали в группе «Мурманск» (18+). Информация о пострадавших не уточняется.

«КП-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу ГИБДД региона.

Напомним: ранее подобный случай был в городе в декабре, когда из грузовика выпал плохо закрепленный груз.

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