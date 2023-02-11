В Мурманской области два сотрудника алюминиевого завода попали в больницу с ожогами из-за ЧП с жидким металлом

Мужчины работали в цеху по выплавке жидкого металла. Фото: СКР по Мурманской области

Днем 10 февраля на Кандалакшском алюминиевом заводе пострадали двое сотрудников. Мужчины работали в цехе по переплавке металла и получили ожоги лица и тела после контакта с жидким металлом разной степени тяжести.

- В настоящее время оба госпитализированы в Кандалакшскую ЦРБ, один из них, 1972 года рождения, помещен в отделение реанимации, - рассказала и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Наталия Тростина.

Один из рабочих с ожогами от жидкого металла попал в реанимацию. Фото: СКР по Мурманской области

В сети распространилась информация, что сотрудник завода скончался в медучреждении, однако эта информация не нашла подтверждения - в Следкоме эту информацию «КП»-Мурманск» опровергли. Второй мужчина, 1993 года рождения, получил не такие серьезные травмы, но также проходит лечение в больнице.

Следком и прокуратура региона проводят проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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