Главой уголовного розыска в Заполярье стал воспитанник детдома

«Школа журналистики» вместе с «Комсомольской правдой»-Мурманск» посетили музей МВД Мурманской области. Фото: Тимофей ТИМОШИН

«Школа журналистики» вместе с «Комсомольской правдой»-Мурманск» посетили музей МВД Мурманской области. Он закрыт для свободного посещения, но нам удалось туда попасть. Экскурсию провела инспектор культурного центра Инна Орехова. В ее рассказе особенно интересной стала биография Алексея Алексеевича Кошелева — руководителя уголовного розыска Мурманской области.

Алексей Алексеевич родился в 1906 году в Санкт-Петербурге. Его юные годы прошли в детском доме в Череповце, учился в школе-интернате. Окончил Ленинградский государственный университет.

Кошелев начинал работать в череповецкой милиции, а затем его перевели в Ленинград на должность агента уголовного розыска. В дальнейшем его отправят на Север, где он и будет руководителем уголовного розыска Мурманской области, с 1934-го по 1936 год. В то время на Кольском Севере уровень преступности был довольно высокий, так, в день могло происходить до 15 квартирных краж.

Головной болью того времени в регионе был групповой бандитизм, в среднем одна такая группировка состояла из 10 - 20 человек. Алексей Алексеевич участвовал в ликвидации бандитских групп налетчиков, воров-взломщиков несгораемых шкафов, воров-гастролеров, расхитителей в «Мурманрыбе» и убийц.

За умелое раскрытие особо опасных преступлений Алексей Алексеевич Кошелев был награжден серебряным портсигаром и именным оружием. Фото: Тимофей ТИМОШИН

Когда Кошелев в конце своей карьеры рассказывал своим коллегам о службе в органах милиции во времена Советского Союза, то отметил, что самая сложная работа была именно в Мурманске. Он говорил так: «Штат небольшой, территория Кольского полуострова огромная, как пять Швейцарий. Если в Москве любой инспектор или сотрудник за час доберется до другого конца города, то попробуй в поселок Поной на оленях съездить».

К слову, расстояние между Мурманском и Поноем составляет 406,5 километра, и проблема не только в отдаленности, но и в том, что к поселку и в наше время ведет бездорожье. А по такой дороге зимой не каждая машина проедет, тут или на вертолете лететь, или на снегоходе ехать.

За умелое раскрытие особо опасных преступлений Алексей Алексеевич Кошелев был награжден серебряным портсигаром и именным оружием.

В 1958 году уволен в запас, в дальнейшем он станет заместителем председателя Совета ветеранов московской милиции. Продолжая участвовать в работе, учил молодежь и давал консультации.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста "Первый шаг"» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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