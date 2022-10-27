Самые важные три часа. Что нужно знать об инсульте

За год инсульт случается у 400 тысяч россиян, и, увы, от него никто не застрахован. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За год инсульт случается у 400 тысяч россиян, и, увы, от него никто не застрахован. Ошибочно думать, что этому недугу подвержены только пожилые люди – он молодеет и может уложить в кровать даже 30-летнего.

- Простыми словами, инсульт – это когда кровь перестает поступать в мозг, что приводит к гибели его клеток. 80% случаев характеризуются как ишемический инсульт. Он наступает вследствие закупорки артерии, которая питает головной мозг. Закупоривают артерии тромбы – сгустки крови, возникающие при повреждении кровеносных сосудов или при возникновении жировых отложений на их стенках. В 20% - случается геморрагический инсульт, это разрыв сосудов головного мозга со скоплением крови в близлежащих тканях, - рассказывает врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Юлия Смирнова.

Инсульт – это не смертельный приговор: если помощь будет оказана в первые три часа, то шанс выжить и продолжить привычную жизнь - очень высок.

- Увы, очень многие обращаются за медицинской помощью с большим опозданием. В таком случае шансов пережить инсульт совсем без последствий у больного уже нет. И если человек выживает, то ему приходится заново осваивать многие утерянные навыки: говорить, ходить, писать. К сожалению, многие последствия мозговой катастрофы оказываются необратимыми. По данным Национального регистра инсульта, 30% людей, перенесших эту болезнь, постоянно нуждаются в посторонней помощи, 20% не могут передвигаться самостоятельно. И лишь небольшая часть пациентов возвращается к прежней работе, - отмечает Юлия Смирнова.

Поэтому, если вы заметили у себя или у другого человека признаки инсульта, – срочно вызывайте скорую помощь.

НА ЗАМЕТКУ

Что повышает риск инсульта

- Артериальная гипертония;

- генетическая предрасположенность;

- эндокринные патологии, сахарный диабет;

- повышенный уровень холестерина в крови;

- избыточный вес;

- недостаточная физическая активность;

- вредные привычки (курение, алкоголь).

КОНКРЕТНО

Признаки инсульта

- Проблемы с речью: пациент не может проговаривать слова, также нарушается понимание речи;

- нарушение походки и ориентации в пространстве;

- нарушение слуха и зрения;

- онемение лица и нарушение мимики;

- ощущение «тумана в голове» или потеря сознания с развитием комы;

- нарушение подвижности верхних и нижних конечностей;

- внезапная сильная головная боль, сопровождающаяся головокружением и слабостью.

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