Самые важные три часа. Что нужно знать об инсульте

За год инсульт случается у 400 тысяч россиян, и, увы, от него никто не застрахован.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За год инсульт случается у 400 тысяч россиян, и, увы, от него никто не застрахован. Ошибочно думать, что этому недугу подвержены только пожилые люди – он молодеет и может уложить в кровать даже 30-летнего.
- Простыми словами, инсульт – это когда кровь перестает поступать в мозг, что приводит к гибели его клеток. 80% случаев характеризуются как ишемический инсульт. Он наступает вследствие закупорки артерии, которая питает головной мозг. Закупоривают артерии тромбы – сгустки крови, возникающие при повреждении кровеносных сосудов или при возникновении жировых отложений на их стенках. В 20% - случается геморрагический инсульт, это разрыв сосудов головного мозга со скоплением крови в близлежащих тканях, - рассказывает врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Юлия Смирнова.
Инсульт – это не смертельный приговор: если помощь будет оказана в первые три часа, то шанс выжить и продолжить привычную жизнь - очень высок.
- Увы, очень многие обращаются за медицинской помощью с большим опозданием. В таком случае шансов пережить инсульт совсем без последствий у больного уже нет. И если человек выживает, то ему приходится заново осваивать многие утерянные навыки: говорить, ходить, писать. К сожалению, многие последствия мозговой катастрофы оказываются необратимыми. По данным Национального регистра инсульта, 30% людей, перенесших эту болезнь, постоянно нуждаются в посторонней помощи, 20% не могут передвигаться самостоятельно. И лишь небольшая часть пациентов возвращается к прежней работе, - отмечает Юлия Смирнова.
Поэтому, если вы заметили у себя или у другого человека признаки инсульта, – срочно вызывайте скорую помощь.
НА ЗАМЕТКУ
Что повышает риск инсульта
- Артериальная гипертония;
- генетическая предрасположенность;
- эндокринные патологии, сахарный диабет;
- повышенный уровень холестерина в крови;
- избыточный вес;
- недостаточная физическая активность;
- вредные привычки (курение, алкоголь).
КОНКРЕТНО
Признаки инсульта
- Проблемы с речью: пациент не может проговаривать слова, также нарушается понимание речи;
- нарушение походки и ориентации в пространстве;
- нарушение слуха и зрения;
- онемение лица и нарушение мимики;
- ощущение «тумана в голове» или потеря сознания с развитием комы;
- нарушение подвижности верхних и нижних конечностей;
- внезапная сильная головная боль, сопровождающаяся головокружением и слабостью.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врач по медицинской профилактике: «Грудное вскармливание спасает маму от онкологии, ожирения и проблем с сердцем». Жительницам Крайнего Севера грудное вскармливание не навредит, если они будут помнить о важном витамине (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru