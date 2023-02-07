Январь 2023 года вошел в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Январь 2023 года вошел в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Поэтому тем, что зимой может пойти дождь, северян не удивить - оттепель случалась не раз. А вот ледяной дождь – явление уже более редкое. Он прошел в Мурманске в ночь с 6-го на 7 февраля 2023 года.

Фото: Андрей Зиновьев / vk.com/avzinoviev

Такой дождь идет, когда вода буквально замерзает в воздухе и до земли долетают уже кристаллики льда, образующие на поверхностях корку. Чтобы капли замерзли, они должны сначала пройти через теплый слой воздуха, а затем – через холодный. Все эти условия сложились 7-го числа.

Фото: Александр Крюков / vk.com/sanivanych

- Температура перейдет в стабильный плюс в районе 2-3 часов ночи, у земли еще будет минус, поэтому капли дождя при попадании на холодную поверхность будут моментально замерзать, образуя опасную корку. Надеемся, что данное явление проявит себя минимально, - предупредил северян паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Фото: Мария Середюк / vk.com/id1490319

Утром во вторник многие водители обнаружили, что их машины словно покрыты глазурью. А вот под ногами образовалась снежная каша – после -20 градусов на минувших выходных столбик термометра пошел в плюс.

Напомним: в ближайшее время в Мурманской области ожидается усиление ветра.

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