Качественный чемодан спасет отпуск и нервы. Жителям Мурманской области рассказали, что делать, если в аэропорту пострадал багаж

Если с багажом что-то случилось, нужно зафиксировать этот факт сразу, чтобы не пришлось потом искать доказательства. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Путешествовать на самолете безопаснее всего с ручной кладью – в этом случае никто твой багаж не потеряет, если, конечно, сам его не забудешь. Но зачастую все вещи в небольшую сумку не помещаются, особенно у отпускников, поэтому «здравствуй, чемодан». Довезти его до пункта назначения в целости и сохранности получается не всегда. Почти каждый месяц в заполярных пабликах во «ВКонтакте» появляются гневные посты от северян, получивших в аэропорту «Мурманск» испорченный багаж. Кто отвечает за трещины, вмятины на чемоданах, сломанные замки, колесики и пропавшие вещи? Разбиралась «Комсомолка».

Ответственность за сохранность багажа несет авиакомпания, поэтому если произошла поломка чемодана, его украли или он не приехал на багажной ленте, нужно обратиться к перевозчику.

- Аэропорт не отвечает за багаж пассажира. Покупая билет на самолет, человек заключает договор с авиакомпанией, а воздушная гавань выступает в роли посредника. Авиакомпания устанавливает, по чьей вине произошел инцидент, возмещает причиненный ущерб, - рассказала «КП»-Мурманск» пресс-секретарь мурманского аэропорта Ольга Хабарова.

Ответственность за сохранность багажа несет авиакомпания. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Если с багажом что-то случилось, нужно зафиксировать этот факт сразу, чтобы не пришлось потом искать доказательства.

- Можно обратиться на стойку в зале прилета или в окно информации аэропорта и рассказать, что произошло. Если чемодан потерян, аэропорт незамедлительно начинает розыск, как правило, на это уходит 1-2 дня. Если кладь украдена, сотрудники обратятся в полицию, - объясняет наша собеседница.

При этом пассажир должен позаботиться о своем багаже, чтобы защитить его от разных неприятностей, ведь далеко не всегда казусы происходят по вине сотрудников, которые занимаются перевозкой.

Дешевые пластиковые чемоданы быстро приходят в негодность, поэтому стоит подумать о качественном варианте. Пусть он будет дороже, но зато и прослужит гораздо дольше, не испортит долгожданное путешествие.

Чтобы ситуаций с потерей и повреждением багажа было как можно меньше, администрация аэропорта ведет контроль – во всех зонах есть видеонаблюдение, кроме багажного отсека самолета. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Также случается, что чемоданы ломаются в самом самолете. Под воздействием центробежной силы при взлете и посадке, а также под тяжестью других чемоданов багаж может треснуть. Особенно если материал не особо надежный.

- Хорошо, если колесики у чемодана будут съемные. Нужно также не забывать вешать замок, использовать тканевый чехол или оборачивать багаж пленкой, - советует Ольга Хабарова. – Бывает, что пассажиры набивают чемодан так, что он буквально трещит по швам, а это может стать причиной поломки, поэтому предельный вес, на который рассчитаны чемодан или сумка, превышать не стоит.

Чтобы ситуаций с потерей и повреждением багажа было как можно меньше, администрация аэропорта ведет контроль – во всех зонах есть видеонаблюдение, кроме багажного отсека самолета.

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