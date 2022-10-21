Нацпроект «Экология» позволяет сохранять хрупкую природу Крайнего Севера и открывать ее для бережного посещения туристами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мурманская область – идеальный регион для тех, кто любит отдыхать на природе: 75% Кольского полуострова покрыты лесами, а сколько точно у нас рек и озер – вопрос сложный, их тысячи! 2022 год объявлен в Заполярье Годом экологического туризма, а также в регионе реализуют ряд мероприятий в рамках проекта «Экология». Рассказываем, как защищают хрупкую природу Крайнего Севера и открывают ее красоту для северян.

Сейчас границы заказника «Сейдъявврь» словно очерчены по линейке. В будущем их проработают и смягчат. Фото: oopt.aari.ru

Тренд на сохранение

- В России немного мест с таким разнообразием природных ресурсов, как в Мурманской области. У нас есть арктическая тундра, которая граничит с лесными чащами. Выделяются три природные зоны Кольского полуострова - тундра, лесотундра и северная тайга, - рассказывает Дмитрий Митин, главный специалист отдела мониторинга дирекции ООПТ.

При этом примерно 7,72% от всей площади Мурманской области или 1 118 276, 12 тысячи га – это особо охраняемые природные территории (ООПТ): природные парки, заказники, заповедники, памятники природы (читайте «Справка»).

Все эти территории в прямом смысле слова живые. Например, их границы не статичны, а меняются. Точнее, их меняют специалисты в рамках кропотливой работы по сохранению редких видов растений и животных. Например, если посмотреть по карте границы заказника «Сейдъявврь», то станет видно, что рисовали их словно по линейке, а теперь же их хотят смягчить, учитывая расположение мест, которым нужен охранный статус (некоторые их них находятся рядом с утвержденными границами и не входят в состав ООПТ). И более того – заказник поменяет статус.

- Реорганизация «Сейдъяввра» необходима. Природа заказника привлекает множество туристов, но изначально он был создан для сохранения участков малонарушенных экосистем и имеет комплексный характер, при этом он частично имеет границы и режим, не обеспечивающие защиту охраняемых экосистем и уникальных объектов природно-познавательного туризма. После реорганизации заказника в природный парк «Сейдъявврь» с изменением его границ, он сможет служить центром сохранения биоразнообразия и содействовать развитию устойчивого природно-познавательного и экологического туризма в Мурманской области, - уточнили в дирекции ООПТ.

Также природным парком станет заказник «Кутса». Всего до 2035 года в Мурманской области создадут почти 30 ООПТ, в том числе заказники «Ельники Алла-Аккаярви» и «Старовозрастные леса у госграницы».

Памятник природы - водопад Шуонийоки. Один из примеров, как сохраняют красивые уголки Заполярья. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В чем важность?

Реорганизация и создание затронет порядка 20 территорий, например, 11 памятников природы, заказники «Верхнепонойский», «Порий лес», «Йонн-Ньюгоайв», «Колвицкий», «Симбозерский».

- Создание новых и реорганизация существующих особо охраняемых природных территорий регионального значения обуславливается тем, что режимом ООПТ охвачены не все известные участки, являющиеся средой обитания растений, животных и других организмов, относящихся к видам, занесенным в Красные книги Российской Федерации и Мурманской области. Соответственно, на данных участках не запрещена деятельность, ведущая к сокращению их численности и ухудшающая среду их обитания, - пояснили в дирекции ООПТ. - Для развития особо охраняемых природных территорий регионального значения важно создание условий, комфортных для туристов и безопасных для природы, чтобы путешествовать по ООПТ. Для этого планируется развитие инфраструктуры в одном из самых популярных направлений для путешественников – природном парке «Териберка». Создание экологической тропы, скамеек и смотровых площадок на территории кластера № 1 природного парка позволит туристам наслаждаться природой Севера, при этом не навредив ей.

В Лапландском заповедники экотропы оборудованы деревянными настилами. Фото: Олег ФИЛОНОК

Десятки лет работы

В 2022 году сразу два заповедника Заполярья отмечают юбилеи: 7 сентября Кандалакшскому исполнилось 90 лет (Лапландский преодолел эту отметку в 2020-м), а 16 июля отпраздновал 30-летний юбилей «Пасвик».

Уникальность этих особо охраняемых территорий в том, что они принимают гостей. Причем здесь можно не просто побывать в визит-центре или музее, но и прогуляться по уникальным уголкам Заполярья. Для этого оборудуются экотропы: часть их уже доступна для пеших походов, часть проектируется.

Например, экотропу создадут на острове Малый Кандалакшского заповедника, он расположен напротив устья реки Нива, а в Лапландском заповеднике появится ночная экотропа протяженностью почти 6 километров.

- Маршрут такой: от визит-центра мы поднимаемся по стандартному маршруту до священного саамского камня - сейда, затем сворачиваем направо и спускаемся с горы Ельнюн-II к озеру Ельявр через уникальные места, где есть следы древнейших землетрясений, а также обнаженные гранитные скалы. Когда светит солнце, они становятся ярко-оранжевыми и светятся. На маршруте есть вероятность встретить куропаток, орлана-белохвоста, краснокнижного северного оленя и других животных. Ну, и, конечно, полюбоваться хрупкой северной природой, сделать фотографии в уникальных местах, да и, в целом, насытить легкие полезным лесным воздухом, - рассказала «КП»-Мурманск» руководитель туристического отдела Лапландского государственного заповедника Эльвира Матинина.

Развиваются не только заповедники, но и другие ООПТ. В сентябре исполнился год с момента образования самого молодого природного парка в Мурманской области – «Териберка». Сейчас идет работа по обустройству инфраструктуры, например, к Батарейскому водопаду и пляжу «Яйца дракона», которые являются одними из самых любимых мест для посещения туристами, оборудуют деревянные настилы и указатели.

Еще один большой пласт работы – очищение ООПТ от мусора. Если в заповедниках и заказниках дела с этим обстоят достаточно хорошо, то в природных парках - хуже. Например, на полуостровах Рыбачий и Средний можно найти несанкционированные свалки. Во время экоакций мусор вывозят тоннами! Это непростая работа, но она носит систематический характер.

В рамках нацпроекта в Заполярье убирают мусор из заповедных мест. Фото: Василий Вахрин

КОНКРЕТНО

Простые правила экотуризма

Экотуризм доступен каждому, но есть ряд условий. Так, для посещения ООПТ надо получить специальное разрешение. Иногда его можно оформить всего за день, как, например, для парка «Териберка», а иногда нужно не менее двух недель, например, для приграничного заповедника «Пасвик»

Важное условие: на охраняемых территориях можно передвигаться только по уже установленным маршрутам, например, по деревянным настилам на пешеходных тропах или по проложенным маршрутам. Поездка на машине по тундре вне дорог убивает тонкий слой почвы и растений, и восстанавливаться они будут десятилетиями.

Разводить костры, разбивать кемпинги можно только в тех местах, где это разрешено. Равно как и ловить рыбу - только там, где это можно. Собирать грибы и ягоды можно почти везде, а вот рвать цветы стоит с умом, ведь среди них могут оказаться краснокнижные.

ООПТ – это все-таки дикие уголки Кольского полуострова. На тех же полуостровах Средний и Рыбачий туристы теряются едва ли не каждую неделю или даже получают травмы. Поэтому для похода надо выбрать подходящую обувь (обычные кроссовки не подойдут - нужно что-то непромокаемое и подходящее для ходьбы по камням, болотистой местности), иметь теплую одежду (ведь даже летом в Заполярье бывает снег), сменный комплект одежды, аптечку, дрова (а не рубить деревья или собирать сухостой).

- Также обязательно нужно взять с собой мусорные пакеты, потому что экологический туризм подразумевает, что после себя ты должен оставить место отдыха таким, каким оно было изначально. Нельзя оставлять даже остатки еды - они быстро разлагаются, но привлекают диких животных, - отметил Дмитрий Митин.

Если мусор с собой можно и нужно забрать (а еще прихватить чужой, если есть возможность), то сувениры в виде камней, ракушек и прочего брать нельзя. В аэропорту «Мурманск» в багаже туристов часто находят камни с пляжа «Яйца дракона» из парка «Териберка». Несмотря на приличный вес (некоторые по 5 - 10 килограммов), гости пытаются увезти их с собой на память. Но это запрещено законом! Еще один совет путешественникам – сообщить в профильные организации о своем маршруте, чтобы в случае возникновения опасной ситуации вас быстрее нашли. Крайний Север суров, он испытывает гостей погодой, животными (на Кольском полуострове обитает почти тысяча бурых медведей!), опасными ущельями и вершинами, бурными реками.

Отдых на особо охраняемых природных территориях может быть активным и красивым. Это - возможность полюбоваться северным сиянием на краю земли, сплавиться по рекам, увидеть причудливые памятники природы, забраться в горы и т. д., а главное, понять, как красив мир, в котором мы живем. И таким же прекрасным его должны увидеть и другие поколения!

Справка. Фото: Антон ЗАБИРОВ

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