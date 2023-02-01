Валентин Пикуль о Мурманске в годы после интервенции: «Был разрушен, загажен, захаркан»

В Мурманске есть музей МВД, который закрыт для посещения. Фото: Ксения ГУСЕВА

В Мурманске есть музей МВД, который закрыт для посещения. Попасть туда очень трудно, однако мне удалось это сделать, и я бы хотела рассказать, как создавались органы правопорядка в Заполярье.

- История развития системы охраны порядка на Кольском полуострове началась в 1868 году. Начало российской полиции было положено указом Петра от 15 июня 1718 года, то есть более трехсот лет назад. Конечно, и ранее существовали полицейские функции, но как таковых учреждений не было. Первым министром внутренних дел Российской империи стал Виктор Павлович Кочубей, - рассказала инспектор Культурного центра УМВД России по Мурманской области Инна Олехова.

Что же касается Кольского полуострова, то в середине XVII века царское правительство использовало наш край для ссылки преступников и инакомыслящих. Первым местом для ссылки был выбран Кандалакшский монастырь. Но Кандалакша не имела надежных тюремщиков и административного аппарата, поэтому в дальнейшем выбор пал на Колу. Начало массовой ссылке было положено при Екатерине Второй.

В 1916 году был образован город Романов-на-Мурмане. Но произошла февральская революция, и 3 апреля его переименовали в Мурманск.

1 апреля 1920 года считается днем образования мурманской милиции. Фото: Ксения ГУСЕВА

К тому времени уже постепенно начинает образовываться аппарат милиции по Советской Республике, а процессу в Мурманске помешала иностранная интервенция. Первым местом в стране, куда высадились интервенты, стал именно Мурманск. В августе был захвачен Архангельск, и решением краевого совета Мурманский край должен был войти в северную область, связь с Москвой была прервана. Создавались народные ополчения – «крестики», названные так из-за креста на головном уборе. Входить туда могли и добровольцы, и интервенты.

Но на деле интервенты грабили Кольский полуостров и хотели свергнуть советскую власть. Были созданы 12 тюрем, куда массово загоняли красноармейцев и недовольных жителей. Интервенты крали рыбу, сдавали в аренду на 99 лет территорию Кольского полуострова английским предпринимателям. Но 21 февраля 1920 года советская власть была восстановлена на Кольском полуострове, 23 февраля этого же года была образована государственная безопасность. Надо было создавать административные органы и вместе с этим аппарат милиции.

1 апреля 1920 года считается днем образования мурманской милиции. Павел Иванович Пушкин стал ее первым начальником, на момент назначения ему было всего 19 лет. Пригласили молодого человека из Архангельска. В течение двух недель он работал один.

В середине XVII века царское правительство использовало наш край для ссылки преступников и инакомыслящих. Фото: Ксения ГУСЕВА

- Следует подметить, что в то время Мурманск представлял собой печальное зрелище: население составляло всего две с половиной тысячи человек, - поделилась информацией Инна Олехова. - «Мурманск был разрушен, загажен, захаркан», - так писал Валентин Пикуль. Пушкин добивается оружия для сотрудников к тому времени, у нас на выставке представлен танковый пулемет тех лет. Его выдавали, если в штате было более 100 человек, на период 1920 года в штате милиции состояло 98 человек. А через три года, в 1923-м, была введена форма для сотрудников милиции.

НА ЗАМЕТКУ

Что нужно знать о музее МВД по Мурманской области

Музей находится на улице Дзержинского, 5.

Сам является закрытым, попасть туда довольно сложно – только по записи.

Так что если вам выпала возможность посетить данное место - не раздумывайте и идите!

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