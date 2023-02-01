Алеку Болдуину предъявили обвинение в убийстве уроженки Мурманской области

Болдуин играл главную роль в фильме, а также был его продюсером. Фото: REUTERS

21 октября 2021 году на съемках вестерна «Ржавчина» на ранчо в Нью-Мексико произошел несчастный случай. Голливудский актер Алек Болдуин выстрелил из бутафорского пистолета, убил оператора Галину Хатчинс, уроженку Мурманской области, и ранил режиссера Джоэла Соусу. Болдуин играл главную роль в фильме, а также был его продюсером.

Спустя чуть больше года после трагедии прокуратура штата Нью-Мексико официально предъявила обвинение Болдуину в непредумышленном убийстве, а также Ханны Гутьеррес-Рид, которая заведовала оружием на съемочной площадке, в том числе следила за его техническим состоянием.

- Допущенное Болдуином отклонение от известных стандартов, практик и протоколов напрямую привело к смерти Хатчинс. Существует достаточно оснований полагать, что Болдуин совершил непредумышленное убийство, - пишет CNN со ссылкой на ведомство.

Сам Болдуин обвиняет в гибели оператора съемочную группу. Ранее иск о компенсации морального вреда актеру предъявила семья Галины Хатчинс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru