Строится по технологии Крымского моста. Порт «Лавна» поможет России нарастить экспорт в Азиатско-Тихоокеанский регион

Запуск «Лавны» будет способствовать открытию новых рынков экспортных поставок. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Первый в регионе в постсоветский период – так говорят о комплексе перегрузки угля «Лавна», что строится на западном берегу Кольского залива, напротив Мурманска. Так «Лавна» стала первой в России портовой концессией. Как, вопреки всем санкциям, идет строительство порта, проверил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Завершить объект подрядчик планирует к декабрю 2023 года, сейчас готовность составляет 55%.

Андрей Чибис проверил, как идет строительство порта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- С учетом всех ограничений опасения по срокам завершения строительства были. Но сейчас мы еще раз убедились, насколько четко идет работа. Оборудование, которое находилось за границей, удалось вывезти, и это снимает риски, что порт не будет введен, - отметил Андрей Чибис. – Благодаря поддержке правительства РФ в рамках инфраструктурного меню тянем воду на этот берег, отдельная задача с «Россетями» – подключить электричество в этом году. Важное достижение – выделение средств на строительство железной дороги. Строители - большие молодцы, преодолевают трудности.

Трудиться на «Лавне» сложно не только из-за морозов, снегопадов и сильных ветров.

Стройплощадка - это небольшой город: здесь работает около 1400 вахтовиков со всей страны. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Работа грандиозная и тяжелая, сильно мешают приливы и отливы, когда работаем с судов, в вашем регионе еще серьезная проблема – скала, поэтому работа по причалу идет с бурением на машинах, которых в России не так много, - рассказывает заместитель генерального директора «ТЭК Мосэнерго» по понтонному строительству Сергей Сорокин. - Работа на море достаточно тяжелая в плане погодных условий, длины свай.

Последняя, к слову, составляет порядка 60-70 метров, всего рядом с береговой линией вобьют 890, 583 - уже установлены. По окончании работы причал сможет принимать одновременно два судна общим водоизмещением 150 тонн.

- Технология строительства причала один в один аналогична строительству Крымского моста, даже часть оборудования привезли оттуда. Почти такой же порт, как «Лавна», только закончили в Суходоле Владивостока и запустили угольный терминал во Владивостоке.

Длина свай составляет порядка 60-70 метров, всего рядом с береговой линией вобьют 890, 583 - уже установлены Фото: Антон ЗАБИРОВ

Конкурентоспособность «Лавны» на Севере – это близость к выходу в нейтральные воды, использование глубоководного не замерзающего из-за Гольфстрима Кольского залива.

Стройплощадка - это небольшой город: здесь работает около 1400 вахтовиков со всей страны, для них построены общежития, столовая и т.д. А вот настоящие города и населенные пункты от будущего порта расположены в отдалении, что играет важную роль в сохранении экологии, как и тот факт, что перевалка угля будет происходить закрытым способом. К слову, процесс будет круглогодичным. Для того чтобы уголь даже в морозы не терял сыпучести, будут построены специальные «тоннели» с обогревателями и автоматическими обогревателями. Так как некоторые виды черного топлива имеют свойство самовоспламенения, то его будут пересыпать. В час будет происходить перевалка порядка 3,5 тысячи тонн угля.

Завершить объект подрядчик планирует к декабрю 2023 года, сейчас готовность составляет 55%. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В августе 2021 года был подписан договор на перевалку угля на принципах take-or-pay, обеспечивающий грузовую базу в объеме 18 миллионов тонн угля в год до 2043 года. Это уникальный для российского рынка опыт, когда take-or-pay заключается в отношении еще не построенного терминала на весь объем мощности, с заранее понятной и установленной минимальной гарантированной стоимостью перевалки и на столь длительный срок.

- Душа радуется, когда реализуются такие масштабные проекты. Налоговый потенциал «Лавны» - 8 миллиардов рублей отчислений в региональный бюджет за 10 лет. Это важный проект для всего Севера России, - прокомментировал Андрей Чибис.

В августе 2021 года был подписан договор на перевалку угля на принципах take-or-pay. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Еще один большой плюс нового порта – развитие железнодорожной инфраструктуры Западного берега. Договор на строительство новой ветки – 46 километров на ближних подходах - при поддержке правительства РФ заключен. Как отметил глава региона, работы по корректировке всей документации завершены, положительное заключение Главгосэкспертизы получено, уже в феврале может начаться активная фаза работ.

Как отмечают в правительстве Мурманской области, запуск «Лавны» будет способствовать открытию новых рынков экспортных поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в Индию.

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