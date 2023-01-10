«Я хищник - это моя добыча». На Рождество житель Мурманской области пытался зарубить собаку топором

В селе Княжая Губа Кандалакшского района утром Рождества произошла неприятная история. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В селе Княжая Губа Кандалакшского района утром Рождества произошла неприятная история. К дому местной жительницы Лилии Шинкаренко-Клементьевой прибежала окровавленная собака Чернушка. А следом пришел местный житель со следами крови на одежде и потребовал отдать ему животное.

Мужчина рассказал, что собака прибежала к нему во двор и схватила кошку, за что северянин попытался убить Чернушку топором. Он успел несколько раз ударить ее, но потом мокроносый смог убежать.

- Дмитрий (имя изменено. – Ред.) предложил отдать ему собаку, т.к. она уже не жилец. Открыто говорил, что обухом топора оглушил животное и продолжит наказание, что он должен закончить начатое дело. Я, выполняя гражданский долг, в ужасе от происходящего стала защищать животное. Он не подпускал к собаке, отталкивал, сильно толкал, куда попадет. Я кричала, звала на помощь. Вынуждена была закрыть собаку своим телом, обхватила руками и ногами животное, пытаясь ползком дотащить Чернушку в свой огород. Но Николай поднял нас рывком вместе и стал трясти, чтобы песик выпал. Схватил собаку за заднюю правую лапу и поволок к берегу канала, тащил живое тело по дороге по снегу, приговаривая: «Я хищник - эта моя добыча», - написала Лилия Шинкаренко-Клементьева в паблике «Зеленоборский. Перезагрузка» (18+).

Чернушка смогла вырваться и забиться под лодочный сарай.

Чернушка смогла вырваться и забиться под лодочный сарай. Лилия и ее супруг вызвали полицию и скорую, собаку отвезли к ветеринару, который подтвердил серьезные травмы, в том числе черепо-мозгую.

- Кровью была залита улица Рыбацкая! Потом, чтобы скрыть следы преступления, Николай бегал по деревне с лопатой, засыпая снегом кровавые пятна на снегу. Мы вылечим бедное животное, если выживет, конечно, и не бросим. Да, существует серьезная проблема бездомных животных в Зеленоборском, но считаю, что каковы бы не были реалии, человек должен оставаться человеком! – рассказала Лилия.

В УМВД по Мурманской области сообщили «КП»-Мурманск», что начали проверку по факту случившегося.

В УМВД по Мурманской области сообщили «КП»-Мурманск», что начали проверку по факту случившегося.

Со слов местных жителей, Николай ранее не раз говорил, что готов без разрешения отстреливать бездомных собак. Северяне возмущены такой жестокостью и требуют наказать мужчину по всей строгости. По статье о жестоком обращении с животными ему грозит штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до пяти лет.

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