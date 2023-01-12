Священник по работе с осужденными отец Роман: «Если мы не научимся прощать, то как у Господа можем просить о прощении?»

При каждой колонии в Мурманской области есть храм или комната для моления. Фото: пресс-служба УФСИН по Мурманской области

Полюбите нас черненькими, беленькими каждый полюбит… Можно ли найти более точное описание той работы, которая идет в местах лишения свободы. Для многих из тех, кто на свободе, история осужденных заканчивается на том, что человек совершил преступление и отбывает наказание. Но ведь есть и то, что будет по окончании срока…

В колониях тех, кто оступился, выводят с тернистого жизненного пути всеми способами: осужденные работают, участвуют в творческих конкурсах, учатся. Каждое такое занятие – заплатка на ранах души, если человек хочет исцеления, ведь внутренний мир подчас приносит муки более серьезные, чем тело. С 2010 года УФСИН и РПЦ заключили соглашение о сотрудничестве, чтобы врачевателями истерзанных душ стали и священники. А с 2016 года в УФСИН появилась должность помощника начальника по организации работы с верующими. Как идет такая работа, «КП»-Мурманск» рассказал отец Роман, занимающий эту должность, а также являющийся руководителем епархиального отдела по взаимодействию с УФСИН.

Наш разговор проходит в старейшем каменном храме Мурманской области - Благовещения Пресвятой Богородицы, что находится в Коле. Здесь служит иерей Роман Новрузов, в прошлом рыбак, много лет ходил в море, после предприниматель. Уже в сознательном возрасте он понял, что хочет служить Богу.

- Я прошел долгий путь. В какой-то момент произошло осознание своего места в жизни и переосмысление ценностей, почувствовал, что не тем занимаюсь. В моей вере не было знаний, и я начал их искать, - рассказывает отец Роман. – К работе с осужденными пришел случайно. Тогда этим занимался отец Андрей Разинков. Он попросил помочь, и мне стало любопытно. Когда я пришел в места лишения свободы, появилось непередаваемое чувство: я почувствовал у людей потребность в Боге, жажду знаний. Конечно, не все были такими. Некоторые говорят, что Бога нет, но и с такими людьми есть смысл общаться. Хотя бы отвечать на вопросы, которые возникают. Был один случай, когда в колонии я повстречал человека, который очень нелестно высказывался о вере, крыл нецензурной бранью. А потом что-то с ним случилось, и он пришел в храм, стал петь, читать молитвы.

Руководитель епархиального отдела по взаимодействию с УФСИН, отец Роман. Фото: пресс-служба УФСИН по Мурманской области

О том, за что осужденные отбывают срок, священники стараются не думать – это может помешать увидеть самого человека и его душу, ведь даже в Рай первым зашел разбойник, который покаялся.

- Иисус Христос учил в первую очередь милости и прощению. Если мы не научимся прощать людей, то как будем просить у Господа, чтобы он нас помиловал? – рассуждает отец Роман. – Знаете, мне важно общаться с отбывающими наказание, особенно в колониях строгого и особого режима, куда некоторые попадают не по одному разу. Эти люди прошли такую школу жизни, что если такой человек приходит к вере - это много значит.

При каждой колонии или СИЗО в Мурманской области есть храмы или молельные комнаты. В них большинство икон и некоторая церковная утварь сделаны руками осужденных. Стены и потолок храма в колонии № 16 даже расписаны теми, кто отбывает наказание. На службы священники не берут певчих и чтецов, потому что в каждой православной общине при храме в колониях есть свои певчие и те, кто активно помогает в службе.

Несколько раз в год представители православной церкви стараются пообщаться со всеми осужденными, и неважно, обращались те за духовной помощью или нет. Некоторые отказываются общаться со священниками, а другие, наоборот, задумываются, что это им необходимо.

- Для них это отдушина. В местах лишения свободы особо не разоткровенничаешься - если на человека накатило, то это могут принять и за слабость. А иногда ведь надо просто пожалеть человека. Исповедь для них очень важна, они знают, что могут священнику доверить самую сокровенную тайну, может, даже то, что больше никто никогда не узнает. Они понимают, что злом зло не победишь, а вот если находишь силы ответить добром на зло – ты победил. Многие, кто вышел на свободу, продолжают путь к Богу. Конечно, есть и такие, кого снова одолевают страсти, но многие выходят и восстанавливают семьи, некоторые уходят в храм. В одной из колоний был староста, который сидел 17 лет за тяжкое преступление, а теперь служит в одном из московских храмов. Когда приезжаем на те же Рождественские чтения в столицу, часто встречаемся с ним, - говорит отец Роман.

Осужденные активно участвуют в конкурсе «Православный чтец». Фото: пресс-служба УФСИН по Мурманской области

Порой в колониях проходят и особые обряды, например, венчания. Правда, случается это нечасто, примерно раз в год, а в 2022-м и вовсе не было. Как объясняет отец Роман, это не потому, что желающих мало, наоборот, их хватает. Но венчание – дело очень серьезное. Если пара познакомилась по переписке и еще вместе не вела быт, то торопиться не стоит. А вот в случаях, если супруги уже много лет вместе и горести их не разлучили, венчание проводят с удовольствием и радостью.

- Когда эта работа только начиналась, то сотрудникам колоний было странно видеть священников, которые приходят к осужденным, участвуют в совещаниях. Но постепенно процесс был налажен, и мы видим принятие и поддержку с их стороны. Священнослужители прошли академическое обучение при УФСИН, чтобы понять специфику работы системы, ведь здесь есть свои важные правила. И, конечно, такую работу надо продолжать. Как сказали в одной из колоний, после строительства храма и первых служб там даже словно воздух изменился, людям стало легче, - продолжает мой собеседник.

Кстати, к отцу Роману с разговорами обращаются не только православные, но и мусульмане. Представители двух конфессий помогают друг другу словом и делом, например, оборудовать молельные комнаты, купить коврики для обрядов или литературу. В ближайшее время между представителями исламской общины и Мурманской епархией будет заключено соглашение о сотрудничестве, которое сделает эту работу еще активнее.

У верующих осужденных есть возможность показать и свои творческие способности. Например, ежегодный конкурс «Православный чтец», на котором порой блистают те, кто до этого почти не брал в руки книгу. А при ИК-17 есть своя театральная студия, работа которой была приостановлена из-за пандемии. Но до ковидных ограничений ее участники даже ездили с постановками в другие колонии и вдохновляли других проявлять себя.

Представители конфессий принимают участие в совещаниях с представителями УФСИН. Фото: пресс-служба УФСИН по Мурманской области

- Знаете, порой осужденные удивляют своими вопросами. Они самостоятельно изучают литературу, записывают в тетрадь вопросы и задают их. И не на каждый я с ходу могу дать ответ, порой надо подумать, почитать, осмыслить. Интересно, но и сложно порой работать с теми, кто находится в СИЗО. Некоторые из них только через какой-то промежуток времени приходят в себя, задумываются, почему они оказались в таком положении, им нужна рука помощи. Еще одна важная работа - с подростками. Они подвержены в силу возраста чужому влиянию, и хочется, чтобы они не увлекались тюремной субкультурой, а изменили свою жизнь в самом ее начале, - говорит отец Роман.

На вопрос, что же можно изменить в совместной работе УФСИН и РПЦ, ответ звучит не сразу, но он удивляет.

- Начинать надо не с мест лишения свободы. На воле надо что-то менять, чтобы было больше духовности. Важно детям рассказывать об истории церкви, ведь она неразрывно связана с историей Отечества. Мы за последние годы столько всего зарубежного нахватались, а вот о своем забыли. К добру надо идти и добро вокруг себя распространять, - напутствует отец Роман.

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