Ан-2 совершил жесткую посадку в условиях непогоды. Фото: СК по Ненецкому АО

Днем 9 января в 10 километрах от поселка Каратайка в Ненецком автономном округе совершил жесткую посадку самолет Ан-2, из 12 человек на борту погибли двое – пилот и один из пассажиров. Второй пилот и другие пассажиры получили травмы различной тяжести. В том числе один человек находится в крайне тяжелом состоянии. На помощь пострадавшим пришли врачи из Архангельской области.

- Самолет Л-410 2-го Архангельского авиаотряда с пострадавшим во время жесткой посадки Ан-2 вылетел в Архангельск. Наши медики сопровождают его в пути и оказывают всю необходимую помощь. К приему пациента в Архангельской областной клинической больнице все готово. Решение о необходимости транспортировки других пострадавших пока медиками не принято, они находятся в Ненецкой окружной больнице. Если возникнет необходимость доставить их на лечение в Архангельск, незамедлительно направим борт санитарной авиации с медицинскими бригадами в Нарьян-Мар, - сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Каратайка находится в 20 километрах от Баренцева моря и в 370 километрах от Нарьян-Мара. В день крушения самолета погода ухудшилась, был туман, сильный ветер, снег. Поэтому только через сутки после трагедии к месту происшествия добрались добрались спасатели и врачи. До этого пострадавшие находились в местной амбулатории и школе.

Сегодня всех пострадавших в этой трагедии удалось забрать, они сейчас находятся в окружной больнице. Нужно сказать, что все соседи откликнулись, предложили сразу же помощь нашему округу. В Архангельске готовы предоставить рейс санавиации, в Санкт-Петербурге готова бригада врачей, которая по первому зову вылетит сюда, чтобы провести сложные операции, — рассказал губернатор НАО Юрий Бездудный.

По словам главного врача Ненецкой окружной больницы Александра Коробицына, четверо доставленных в медучреждение пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные – в удовлетворительном.

- Один пациент прооперирован, один находится в реанимации и еще один готовится к операции, - пояснил Александр Коробицын.

Напомним: 10 января из-за авиакатастрофы в Ненецком АО был объявлен день траура. Следком возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Контролем за ним занимается транспортная прокуратура. По словам генерального директора АО «Нарьян-Марский ОАО» Валерия Остапчука, Ан-2 перед вылетом был исправен, а пилоты прошли все проверки.

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