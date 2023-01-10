В момент крушения Ан-2 в районе Катарайки была опасная погода, она и могла стать причиной авиакатастрофы. Фото: СК

Днем 9 января в десяти километрах от поселка Каратайка в Ненецком автономном округе совершил жесткую посадку Ан-2, на борту которого находились 12 человек, в том числе два члена экипажа.

Во время крушения погиб один из пилотов и один из пассажиров. Остальные получили травмы. Как сообщили в правительстве региона, один из выживших находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое – в тяжелом, трое – в удовлетворительном. 10 января в Ненецком АО объявлен днем траура, приспущены государственные флаги, региона и муниципалитетов, отменяются развлекательные мероприятия.

— Трагедия, которая случилась с самолетом Ан-2, болью отозвалась в сердце каждого жителя нашего округа. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Округ не оставит никого в беде. Семьям, потерявшим близких, и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, — сообщил губернатор Юрий Бездудный.

В момент крушения Ан-2 в районе Катарайки была опасная погода, она и могла стать причиной авиакатастрофы. По данным Нарьян-Марского авиаотряда, в 13.20 борт, летевший по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар, вылетел из Усть-Кары, но в Каратайке сесть не смог из-за сильного ветра, метели и гололеда, поэтому полетел на запасной аэропорт Варандей, после чего перестал выходить на связь.

Непогода помешала сразу вылететь двум бортам санавиации из Нарьян-Мара. Пассажиров с тяжелыми травмами разместили в амбулатории поселка, а местных медработников специалисты Ненецкой окружной больницы консультировали по телемедицине. Сейчас санавиация уже вылетела в Катарайку, еще одна группа врачей и спасателей добирается до места на вездеходах.

Исполнительным органам власти НАО поручено принять все необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

- Самолет имел сертификат летной годности, вовремя проходил все ТО и ремонты. Экипаж перед вылетом выполнил все необходимые предполетные процедуры. Утром два самолета пролетели по маршруту Нарьян-Мар – Усть-Кара (маршрут проходит через Каратайку). В обледенение попали только на обратном пути. Метеоусловия ухудшились стремительно, экипаж принял решение не производить посадку в Каратайке и следовать на запасной аэродром Варандей. Наиболее вероятной причиной происшествия является непрогнозируемое сильное обледенение. Точную причину установит комиссия по расследованию межгосударственного авиационного комитета (МАК). Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим – скорейшего восстановления, - рассказал генеральный директор АО «Нарьян-Марский ОАО» Валерий Остапчук.

С близкими попавших в авиакатастрофу работают психологи, в правительстве Ненецкого АО сообщили, что семьям окажут всю необходимую помощь.

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