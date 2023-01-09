«А потом перестал выходить на связь». В авиаотряде рассказали о последних минутах полета упавшего в Ненецком АО Ан-2

По маршруту полета разбившегося Ан-2 сейчас непогода. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Днем 9 января в 10 километрах от поселка Каратайки в Ненецком автономном округе совершил жесткую посадку самолет Ан-2, на борту которого находились два члена экипажа и 10 пассажиров. Один из пилотов и один из пассажиров погибли. Одной из причин авиакатастрофы стала непогоды. Борт с номером 71165 летел по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар.

- Он вылетел из аэропорта Нарьян-Мара в 09.22. В 13.20 самолет произвел взлет из Усть-Кары и направился в Каратайку. Долетев до поселка, в виду плохих метеоусловий, не смог выполнить посадку и направился на запасной аэропорт Варандей. Спустя некоторое время перестал выходить на связь, - сообщили в Нарьян-Марском авиаотряде.

С экстренными службами после крушения связался один из выживших пассажиров.

Как сообщили в правительстве Ненецкого АО, пять человек находятся в тяжелом состоянии, их разместили в амбулатории Каратайки, местных сотрудников по телемедицине консультируют врачи Ненецкой окружной больницы. Остальные на ночь останутся в школе-интернате. В аэропорту Нарьян-Мара находятся три вертолета с медиками и спасателями, как только позволит погода – они поднимутся в небо. Сейчас в Заполярном районе объявлен режим ЧС, полетам мешают туман, снег, сильный ветер и гололед

Напомним: губернатор Ненецкого АО рассказал, как будут помогать выжившим пассажирам.

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