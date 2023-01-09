Ан-2 совершал полет по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Днем 9 января в Ненецком автономном округе совершил жесткую посадку Ан-2, на борту которого находились 12 человек, в том числе 10 пассажиров. Самолет авиакомпании АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» летел по маршруту маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар, он упал в 10 километрах от поселка Каратайка, что находится в 370 километрах от Нарьян-Мара. О случившемся экстренным службам сообщил в 15.15 один из пассажиров самолета.

- В результате происшествия, по последним данным, четыре человека пострадали, двое погибли, - сообщили в МЧС Ненецкого АО. - На данный момент проводится эвакуация пассажиров самолета АН-2.

К месту происшествия спасатели добирались на снегоходах и вертолете, другой связи с поселком оленеводов вблизи Баренцева моря зимой нет.

Как уточнили в правительстве региона, погибли один из пилотов и пассажир. Все 10 пострадавших находятся в сознания, но пять человек – в тяжелом состоянии, у остальных диагностированы травмы средней и легкой тяжести, помощь оказывают сотрудники амбулатории Каратайки: врач общей практики, фельдшер и две медсестры, - по телемосту их консультируют специалисты Ненецкой окружной больницы. Оперативно добраться на места авиакатастрофы врачи не могут, хотя два борта с медработниками и спасателями на борту уже находятся в аэропорту Нарьян-Мара.

- Видимость на месте происшествия 200-300 метров. На территории Заполярного района введен режим ЧС. Погода в районе жесткой посадки самолета АН-2 нелетная. Как только будет информация об улучшении погоды, будем вылетать, - сообщил губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.

Пассажиры в тяжелом состоянии будут находиться в амбулатории, остальные – в местной школе-интернате. Все они получат горячее питание, места для сна и лекарства. С родными погибших и пострадавших работает психолог МЧС. По предварительным данным, на борту находились двое детей 11 и 14 лет.

Проверку по факту случившегося начала транспортная прокуратура, а в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Среди версий причин случившегося – обледенение самолета и туман в зоне посадки.

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